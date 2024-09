Corredor Morado: dos concesionarios de los cuatro operadores están en quiebra por inacción de la ATU

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dos concesionarios de los cuatro operadores del Corredor Morado se han ido a la quiebra debido a la inacción y "falta de empatía" por parte de la ATU pese a que presentaron un plan de mejoras para el servicio a los usuarios. Así lo informaron las empresas concesionarias este miércoles mediante un comunicado.

"La ATU no viene cumpliendo sus obligaciones contractuales, haciendo que la operación en los corredores no sea autosostenible, inacción que han generado la quiebra de 2 concesionarios de los 4 operadores del Corredor Morado, así como también la suspensión de servicio 409 y la reducción de flota en los servicios 404, 405, 406 y 412", se lee en el pronunciamiento.

Las empresas concesionarias también informaron que se redujo la flota de buses diarios, de 270 a 150. Ello generó una imagen negativa sobre el sistema integrado de transporte.

"ATU, en vez de preocuparse por implementar las mejoras operativas y de fiscalización del sistema de corredores en beneficio de los usuarios, pretendería “revivir” rutas convencionales que no cumplen con la normativa vigente y/o no cuentan con la flota requerida, muchas de las cuales ya se les aplicó la sanción de cancelación de ruta y pese a ello aún no han sido eliminadas del sistema de rutas autorizadas", indicaron.

Querían mejorar beneficios

El Corredor Morado presentó la semana pasada un plan para reducir el costo del pasaje en tres de sus rutas de transporte, con la intención de ofrecer un beneficio directo a los usuarios. La propuesta contempla una disminución en la tarifa de S/ 2.50 a S/ 1.50, pero aseguran que no hubo una respuesta por parte de ATU.

"Dicha inacción viene perjudicando aún más la sostenibilidad del Corredor Morado, pues a la fecha mantiene un constante desequilibrio económico que no permite generar un valor diferenciado en la prestación del servicio, más allá de los denodados esfuerzos que hacemos día a día para mantener la operación a flote", enfatizan.