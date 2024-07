Transportistas de Lima y Callao piden "trato equitativo" con el Metropolitano y Corredores, dice dirigente

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Ricardo Pareja: "Nosotros no estamos en contra del Metropolitano"

El presidente de la Cámara de Transporte Urbano para Lima y Callao, integrante de la Unidad Gremial del Transporte Urbano, Ricardo Pareja, aclaró que no está en contra del servicio del Metropolitano, sino que se piden condiciones correctas. | Fuente: RPP

El presidente de la Cámara de Transporte Urbano para Lima y Callao, integrante de la Unidad Gremial del Transporte Urbano, Ricardo Pareja, solicitó un "trato equitativo" tanto para el Metropolitano, los Corredores y los transportistas formales. Esto luego de que los representantes de los concesionarios de buses y recaudo del Metropolitano suspendieran reuniones con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) sobre la continuidad del servicio.

En Ampliación de Noticias, cuestionó a las autoridades, como alcaldes y anteriores gestiones de la ATU por no tomar políticas adecuadas para el transporte de la ciudad. Además, aclaró que no está en contra del servicio del Metropolitano.

"Nosotros no estamos en contra del Metropolitano. Lo que estoy diciendo es que las condiciones deben de ser correctas conforme corresponde (...) que se le dé un trato equitativo tanto a los de los Corredores, al Metropolitano y a los transportistas formales", dijo.

Ricardo Pareja, quien calificó al transporte actual de "negativo", aclaró que su gremio no está en contra del servicio del Metropolitano. Sin embargo, criticó que el Metropolitano sigue en pre-operación tras 12 años de actividad, recordó también que el sistema recibió vehículos financiados por COFIDE y que la deuda aún existe. Además, lamentó "privilegios" como un corredor exclusivo construido con dinero del Estado.

"Durante la pandemia todos hemos sido afectados y no estamos en contra que ellos hayan recibido un subsidio, lo que estamos sí en contra, porque nos genera indignación, de cómo solamente se puede dar a un sector que no representa más del 10 % entre los corredores y el metropolitano y a ese 90 % que trasladamos los mismos pasajeros (...) no se le haya dado ese subsidio que sí han recibido los Corredores y Metropolitano", afirmó.

Plan para renovar el transporte

Además, Ricardo Pareja sostuvo que su gremio no quiere continuar con "un transporte tan mediocre", por lo que destacó la presentación de 18 puntos para renovar las unidades de transportes para obtener un servicio de calidad.

"Quisiera manifestar que por primera vez he sentido en la actual administración, tanto de ATU como del Ministerio (de Transportes), la propuesta de poder incentivar el uso de tecnologías limpias como es el gas y posteriormente el bus eléctrico", expresó.

El dirigente mencionó que entre algunos puntos se encuentra el cambio de matriz energética a través de una "estabilidad jurídica". Precisó que el segundo punto se basa en una verdadera reforma de modernización en el transporte.

"Y el tercer punto. Nosotros hemos presentado una propuesta de lo que se refiere a todo lo que es del descongestionamiento de las vías", manifestó.