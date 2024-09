Martín Ojeda ante aumento de extorsiones a transportistas: "Con el ministro Santiváñez no se ha tenido la suerte de conversar"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima "Para que haya una alianza entre el administrado, el usuario y el empresario tiene que confianza", dijo Ojeda

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, se refirió al pedido de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para convocar a un Consejo de Estado a fin de elaborar una estrategia para poner fin a las extorsiones en el sector.

Cabe destacar que en las reuniones del Consejo participan diferentes organismos estatales como el Congreso, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República.

"Hay un tema fundamental que se ha perdido. Para que haya una alianza entre el administrado, el usuario y el empresario tiene que haber una palabra básica: confianza. Si no hay esa confianza, no va a haber esa unión que está pidiendo la Policía y el Estado. Cuando tú ves que denuncias y te amenazan; tú denuncias, sigue la amenaza; sigues denunciando, te meten una granada, entonces tú dices: '¿de qué me sirve?'", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Con el ministro Santiváñez no se ha tenido la suerte de conversar, por eso yo considero que lo que la ATU está solicitando es como una pandemia, porque acá tiene que estar la Fiscalía, el ministro del Interior, tienen que estar las políticas de Estado que maneja la presidenta hacia todo el ciudadano. El Consejo de Estado se ha reunido desde el año 2004 de manera un poco informal, pero en la pandemia logró la mayor cantidad de sesiones. Esto es tan igual o peor que una pandemia", añadió.

Extorsionadores utilizan la modalidad del "falso chalequeo"

Asimismo, Ojeda explicó que los extorsionadores utilizan la modalidad del "falso chalequeo", que permite la impunidad de los conductores informales.

"El falso chalequeo es el que se le brinda a las actividades ilegales e informales, en este caso al transporte. Y le dicen que nadie los va a tocar a pesar de que no tengan tarjeta de circulación. Es por eso que la ATU pide su primera reunión", aseveró.

"Ustedes pueden haber visto acá en los medios de comunicación, cuando las combis salen y vienen los inspectores, con todo el respeto, los van a buscar, les pegan, los maltratan y nadie dice nada", culminó.