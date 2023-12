Minsa recomienda a la población vacunarse y usar mascarillas ante el incremento de casos COVID-19

El Ministerio de Salud recomendó a la población completar su dosis de vacunación contra la COVID-19 ante el incremento de casos que se han registrado en Lima y en algunas regiones del país en las últimas semanas.

El Minsa sostuvo también que se debe usar nuevamente la mascarilla en caso se presenten síntomas, con el fin de evitar el contagio en el marco de las próximas celebraciones por Año Nuevo. Sin embargo, la entidad aclaró que el alza de casos están significativamente por debajo de lo experimentado durante las olas pandémicas y tampoco representa un aumento en las hospitalizaciones o fallecimientos.

"Completar las dosis de vacunación contra la COVID-19 es la mejor herramienta de protección. Las vacunas están disponibles de forma gratuita en los centros de vacunación a nivel nacional. Se aconseja el uso de mascarilla si presenta síntomas respiratorios, así como en espacios cerrados o con alta afluencia de personas. Mantener los ambientes ventilados, abrir ventanas en espacios cerrados y practicar el lavado de manos regularmente por al menos 20 segundos", se lee en el comunicado.

Decenas de personas formaron esta mañana largas colas en el centro de tamizaje ubicado en el Campo de Marte, en Jesús María, a fin de realizarse pruebas de descarte del Coronavirus.

Un equipo de RPP llegó al lugar donde constató que la cola se extiende por varios metros. En contraste, apenas un puñado de personas está a la espera de vacunarse contra esta enfermedad.

“Hay un caos. Tenemos que registrarnos y, luego, esperar a que nos llamen. Dicen que van a mandar personal y no vienen hasta ahora. Y no nos dan el resultado. No hay personal que redacte”, se quejó una señora.

INS identifica 12 casos del linaje JN.1

El equipo de vigilancia genómica del Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud identificó los primeros 12 casos del linaje JN.1 en el Perú, descendiente del altamente mutado linaje BA.2.86 (coloquialmente llamado ‘pirola’) que proviene de la variante ómicron.



A través de la vigilancia genómica se ha identificado estos casos en muestras respiratorias tomadas entre el 14 y 28 de noviembre en Lima centro (7), Lima este (2), Lima sur (1), Callao (1) y la región San Martín (1). Los casos corresponden a personas entre los 23 y 58 años de edad, que hasta el momento se encuentran estables y en manejo ambulatorio.