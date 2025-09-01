Crimen en Lince: asesinan a funcionario de la embajada de Indonesia en la puerta de su edificio

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El crimen se produjo en la cuadra tres de la avenida César Vallejo, en el distrito limeño de Lince. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Un nuevo crimen tiñó de sangre las calles de Lima. Un funcionario de la embajada de Indonesia fue asesinado a balazos en la puerta de su edificio, ubicado en la cuadra tres de la avenida César Vallejo, en el distrito limeño de Lince.

La víctima fue identificada como Leonardo Zetro Purba (40), quien residía en el Perú desde abril de este año. El funcionario fue asesinado en la entrada de su edificio, hasta donde llegó a bordo de su bicicleta desde la embajada de Indonesia.

En diálogo con RPP, un amigo y compañero de trabajo ha descartado que Zetro Purba haya recibido previamente algún tipo de amenaza o haya tenido problemas con alguien. Es más, aseguró que la víctima no hablaba castellano.

“No tengo la menor de idea sobre qué está pasando. No tenemos información sobre esto. Yo trabajo con él en la misma embajada de Indonesia. Recién en abril pasado llegaron a Lima con su familia. [¿Él en algún momento le mencionó si tenía algún problema con alguien?] No, no creo. No, no tiene ningún [problema]. Ni siquiera habla español, cómo va a tener problemas con [alguna] persona”, expresó.

Asimismo, el amigo señaló que desconoce si su esposa, quien lo esperaba en la puerta del edificio, sufrió algún tipo de daño. “No tengo la menor idea [si su esposa está herida] porque cuando yo llegué acá, [ellos] ya no estaban acá. Ya se los llevaron a la clínica”, acotó.

RPP pudo conocer que Zetro Purba recibió tres disparos luego que dos desconocidos se acercaran hacia él a bordo de una motocicleta y le dispararan directamente a la cabeza.

Tras el brutal ataque, el funcionario fue trasladado a la clínica Javier Prado, donde se confirmó su deceso. Familiares de la víctima también se encontrarían en el nosocomio a la espera de las diligencias correspondientes.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Autoridades llegan a la escena del crimen

Personal de la Policía de Criminalística, la Dipincri de Lince y el Ministerio Público llegaron al edificio donde se produjo el crimen para iniciar con las diligencias de ley.

Por su parte, la embajada de Indonesia aún no ha emitido un pronunciamiento al cierre de esta nota. Sin embargo, el amigo de la víctima señaló que la entidad recién mañana brindaría algún tipo de comunicado con respecto al fallecimiento del funcionario.