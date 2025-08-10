Entre las personas afectadas había cuatro menores de edad. Todos los heridos fueron trasladados a una clínica y se encuentran estables.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ocho heridos dejó este domingo el choque entre dos autos particulares en la cuadra 14 de la avenida Petit Thouars, cruce con la av. Manuel Segura, en el distrito limeño de Lince.

Según contaron testigos, el hecho se dio cerca de las 5:00 p. m. cuando un vehículo color blanco, con placa B8F 418, donde iban siete personas, entre ellas cuatro menores de edad, impactó contra un auto gris de placa CNW 215.

Todos los heridos fueron trasladados a la Clínica Javier Prado, según mencionó el jefe de los Bomberos, comandante Javier Vargas Rivera.

"Venía una familia completa en el vehículo blanco. Hubo un cruce, pero no puedo determinar quién quiso adelantar a quién. En total, hay ocho personas afectadas, de los cuales todos han sido trasladados a la Clínica Javier Prado. De los heridos, cuatro son menores. La octava persona es el conductor del vehículo plomo. Están estables", indicó Vargas Rivera.

Producto del choque, el auto blanco quedó volteado en la vía; mientras que el vehículo plomo se estrelló contra el frontis de una panadería.

Lince: Ocho personas heridas deja el choque entre dos autos en la avenida Petit Thouars | Fuente: RPP/Miriam Ccahuana