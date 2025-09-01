Últimas Noticias
Terror en el Callao: atacan a balazos a mujer recicladora frente a una Central de Monitoreo de Serenazgo

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Tras el ataque, la mujer fue trasladada al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde se encuentra estable, según han informado sus familiares a RPP.

Callao
00:00 · 01:53
El ataque se produjo frente a una caseta de Serenazgo en la urbanización Centenario, en el Callao.
El ataque se produjo frente a una caseta de Serenazgo en la urbanización Centenario, en el Callao.

Una mujer de 50 años dedicada al reciclaje fue atacada a balazos frente a una Central de Monitoreo de Seguridad Ciudadana, ubicada en el cruce de la calle Boulevard Santa Marina y la calle 6, en la urbanización Centenario, en la provincia constitucional del Callao.

Según sus familiares, la víctima fue sorprendida por un desconocido, quien le disparó varias veces, ocasionándole varias heridas.

En diálogo con RPP, el hermano de la mujer señaló que su familiar recibió tres disparos.

“Cuando sale, escucho los disparos, la veo a mi hermana y la reconozco por su ropa. Yo le he visto, le he levantado. [¿Cuántos impactos sufrió?] Tres. Uno en la espalda, uno en el dedo y el otro le ha rozado nada más. [No pueden ni estar seguros pese a que hay una caseta de Serenazgo] ¿Qué le puedo decir? Ahora es tierra de nadie. En cualquier momento usted sale, ya no hay seguridad”, indicó.

Tras al brutal ataque, la víctima fue trasladada al Hospital Daniel Alcides Carrión. Según sus familiares, se encuentra estable.

PNP realiza investigaciones  

La Policía Nacional viene realizando las primeras investigaciones para determinar las causas del ataque.

Por otra parte, los vecinos de la zona han señalado estar atemorizados por el ataque y han demandado a las autoridades del primer puerto mayor resguardo policial.  

Tags
Callao Inseguridad ciudadana Serenazgo Ataque Atentado

