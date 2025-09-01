Últimas Noticias
San Martín de Porres: Línea 36 suspende sus labores hasta nuevo aviso tras sufrir dos ataques armados

'Línea 36' suspende sus labores tras ser víctima de dos ataques armados en su paradero principal
Tras el hecho, manifestó que se dispuso paralizar la actividad de la empresa por disposición de la gerencia general "hasta nuevo aviso". | Fuente: RPP
Freddy Chávarry

por Freddy Chávarry

·

Conductor de la empresa de transportes San Martín de Porres salvó de morir luego de que un delincuente abrió fuego en su paradero principal la madrugada de este lunes.

Policiales
La empresa de transportes San Martín de Porres, más conocida como la 'Línea 36', se ha visto obligada a suspender sus labores luego de que se registraran dos ataques a balazos en su paradero principal.

En diálogo con RPP, un conductor de esta compañía relató que uno de los ataques se produjo a las 4:30 a. m. de este lunes, poco antes de iniciar su jornada.

Según su versión, el vigilante del local se vio sorprendido por un sujeto, quien sería de nacionalidad venezolana, quien en un primer momento apuntó su arma contra el hombre y otro chofer.

"Hace el ademán de dispararnos y se traba su pistola y no nos llega a disparar. Nos da opción a poder correr. Luego, nos ha seguido, ha hecho dos disparos, tampoco nos dio y ha regresado a dispararle al vigilante", manifestó.

Ochenta unidades de la 'Línea 36' no circulan este lunes

Tras el hecho, manifestó que se dispuso paralizar la actividad de la empresa por disposición de la gerencia general "hasta nuevo aviso".

Cabe precisar que son 90 conductores y 50 cobradores de alrededor de 80 unidades de la 'Línea 36' que se vieron obligados a no trabajar este lunes en la cobertura de su ruta, la cual va desde el distrito de San Martín de Porres hasta Chorrillos y viceversa.

