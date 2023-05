Martín Ojeda: Algunas entidades del Estado "están vinculadas" con la ilegalidad del transporte público

Lima Ojeda cuestionó la labor de la Policía para impedir el funcionamiento de autos colectivos

El último fin de semana, el Ejecutivo removió a María Jara de la Presidencia del Consejo Directivo de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), tras modificar el reglamento de dicha entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El cambio se produjo poco después de que, en una rueda de prensa, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunciara el empadronamiento de los autos colectivos en la capital, aunque, días después, dijo que esa eventual medida le correspondía, exclusivamente, a la ATU.

En tanto, el 5 de mayo, el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) presentó un proyecto de ley para formalizar, "sin distinción", a los autos colectivos en Lima y Callao, actualmente prohibidos en dichas jurisdicciones.

Frente a todo este panorama, Martín Ojeda, director del Consejo Nacional de Transportes Terrestres (CNTT), en diálogo con RPP Noticias, consideró que la ilegalidad es el principal mal del transporte público en el país y que "entidades del Estado" estarían implicadas con dicho accionar al margen de la ley.

"Cuando vemos la realidad, tenemos que combatir a un mismo mal: el mal que tiene el urbano y el interprovincial se llama ilegalidad. Y los aliados que tiene son la desidia, la negligencia y la corrupción, y, lamentablemente, algunas entidades del Estado están vinculadas", indicó.

¿Cómo estaría operando esta presunta vinculación? El director de la CNTT brindó su análisis al respecto.

Entre la negligencia y los intereses

Ojeda Trujillo consideró que, desde el Congreso, es reiterativo el interés por legislar a favor de los autos colectivos y que su objetivo es en contra del beneficio de la ciudadanía.

"Lamentablemente, el Congreso aprobó la ley del auto colectivo no una vez, sino dos veces ¿Por qué presentan repetidamente estos proyectos? Porque su objetivo es desangrar al transporte formal", señaló.

"¿Qué políticos en el Congreso tratan de desestabilizar, bajo prebendas ocultas, con normas que están destrozando el transporte?", inquirió.

En ese sentido, consideró que el Parlamento no estaba actuando a favor de un sistema integrado de transportes pues, con la formalización de los autos colectivos en Lima y Callao, no se conseguiría esa meta.

"Si no se erradica la informalidad, si no se establece un sistema integrado que no se va a poder tener con los colectivos que no respetan frecuencias ni continuidad, es como echarle agua a un vaso lleno de huecos, porque por más que se establezcan subsidios, no se va a poder salir de la crisis de transporte", remarcó.

Asimismo, cuestionó que la Policía Nacional esté actuando eficazmente para sancionar a los colectiveros que operan al margen de la ley.

"Esto es algo que tiene que ver tanto con el MTC, como ente normativo, y con la ATU, como ente fiscalizador. Pero, ¿dónde está la Policía? Porque el inspector de ATU o de Sutran (…) no va a hacer nada con estas mafias", explicó.

"Ya hemos visto a los seudo representantes de los colectiveros empoderados, como si no les fuera a pasar nada ¿Dónde están las fuerzas del orden encargadas de hacer respetar las normas de tránsito? (…) Acá hay intereses de malos policías que muchas investigaciones han detectado", resaltó.

Cambio en la norma de la ATU "es peligroso"

Por otro lado, Martín Ojeda dijo respetar el nombramiento de José Aguilar como nuevo titular de la ATU, pero consideró "peligroso" que se haya hechos cambios en la normativa de designación.

"Respetamos el nombramiento del señor José Aguilar, lo conocemos y le deseamos lo mejor, pero (preocupa) el hecho de establecer una norma que rompe la institucionalidad ¿Cuántos ministros de Transporte hemos tenido en los últimos años? ¿Qué ministros hemos tenido?", cuestionó.

"Esta norma (que) establece la pérdida de confianza como una de las causales para revocar un nombramiento en la ATU es sumamente peligrosa", remarcó.

En ese sentido, consideró que deben establecerse "parámetros" en la ATU pues "no sabemos si mañana estará la ministra Lazarte, la señora presidenta o mañana no".

"Esto no puede pasar en un país donde una de las grandes falencias, junto a la salud y la economía, es el transporte urbano e interprovincial", agregó.