Denuncian que cámaras de seguridad de la municipalidad de Ate no operan desde enero de 2023

El dominical Punto Final reveló que, en el centro de videovigilancia de la municipalidad distrital de Ate se proyectan imágenes grabadas (de años anteriores) porque las 283 cámaras de seguridad no funcionan por falta de conectividad.

Desde enero del presente año, las cámaras de seguridad no funcionan en las calles de Ate lo que ha generado preocupación en los vecinos ante el incremento de los crímenes en Lima.

Según el informe, el 25 de enero la empresa Multimedia Alfa cortó el servicio de transporte de data por fibra óptica para todas las cámaras debido a una resolución de la alcaldía de la buena pro que la empresa había ganado.

“En este momento no tenemos cámaras operativas con la fibra óptica. Todas las cámaras funcionan, lo que no tenemos es conectividad. No se puede ver en tiempo real”, reconoció Franco Vidal Morales, actual alcalde de Ate, quien señaló que en compensación se ha habilitado más serenos para monitorear las calles.

Elizabeth Cabeza, regidora municipal de Ate, presentó en mayo la denuncia de los vecinos sobre el funcionamiento de las cámaras, pero que no recibió respuesta. La Contraloría le dio un plazo de cinco días al municipio para presentar un plan de acción frente al problema, pero, de acuerdo con el dominical, no ha habido respuesta.

“En dos semanas pronosticamos que ya tenemos la contratación directa de necesidad y vamos a poder tener el servicio de fibra óptica que va a operativizar con todas las cámaras”, declaró el alcalde de Ate.

¿Qué sucedió con los trabajadores del monitoreo de las cámaras? El alcalde señaló que han sido enviados a patrullar en conjunto al personal del serenazgo; sin embargo, una testigo declaró a Punto Final que no han recibido capacitación para el monitoreo.

“Su lugar de origen es la subgerencia de Serenazgo, están en la calle monitoreando y prestan auxilio a las personas que requieran”, dijo el alcalde.

Pronunciamiento de la Municipalidad de Ate

Por otro lado, en vísperas, la Municipalidad de Ate emitió un comunicado en donde denuncia que la empresa Telecomunicaciones Multimedia Alfa S.A.C “cortó de manera unilateral el servicio de videovigilancia, quebrando una estrategia integral de seguridad ciudadana”.

“Dicha empresa ha sido notificada por el Tribunal de Contrataciones del Estado, debido a que en el proceso de buena pro se hallaron irregularidades en su adjudicación”, agregaron.

En ese sentido, cuestionó a la gestión anterior por haber firmado el contrato con la empresa y que ahora se dispuso su nulidad, pues "atenta contra la buena fe".

“La actual gestión ha adoptado las medidas legales correspondientes a efectos de defender el patrimonio y la seguridad de los vecinos”, finalizaron.