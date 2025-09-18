Últimas Noticias
Desalojo en mercado 'Uniflor' terminó en un incendio en el Rímac: ¿cómo y por qué ocurrió?

Desalojo en mercado Uniflor terminó en un incendio en el Rímac: ¿cómo se encuentra el panorama?
Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Comerciantes del mercado de flores 'Uniflor' dialogaron en RPP sobre lo ocurrido la noche del último miércoles y las pérdidas económicas tras el incendio.

Lima
00:00 · 03:44

La noche del miércoles se produjo un incendio en medio de un desalojo en el mercado Uniflor, ubicado en el distrito limeño del Rímac.

En diálogo con RPP, los comerciantes contaron que el alcalde llegó a la zona alrededor de las cinco de la tarde para anunciar la clausura de algunos locales. 

"Pero cuando él se ha ido, los policías cerraron las puertas que estaban abiertas y comenzaron a soldar. Cuando se ha soldado, entró la policía y nos sacó a palos. Allí comenzó todo. Hubo desmanes de rateros que han entrados desde atrás, que han botado y quemado todo eso", declaró un comerciante.

En esa línea, informaron que al menos 12 puestos se han visto afectados por el incendio ocurrido en gran parte de los stands del mercado de flores.

Denuncias trabas en trámites

Además, otra comerciante indicó que la Municipalidad del Rímac ordenó el cierre por la supuesta falta de permisos, pero comentó a RPP que cuando intenta realizar los trámites existieron trabas en la comuna.

"[¿Por qué ocurrió el cierre?] Ellos nos dicen sobre la defensa civil, todo el permiso. Pero ya nosotros ya hemos gestionado al municipio que nos dé el permiso. ¿Pero qué hace? No nos deja poner los papeles o nos pone trabas. El cierre ha sido para una sola persona, para un solo puesto, no es para todos", comentó a RPP.

Mencionaron que se generarían pérdidas de al menos de 20 mil soles, así como para aquellos que solicitan préstamos para funcionar el negocio.

Rímac Uniflor incendio

