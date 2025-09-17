Desalojo en mercado Uniflor terminó en un incendio en el Rímac: cinco locales fueron afectados

Previamente, más de 30 puestos habrían sido clausurados por personal del municipio. Asimismo, se reportaron disturbios, personas atrapadas y denuncias de agresiones contra adultos mayores.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se registra un incendio en gran parte de los puestos del mercado de flores Uniflor. | Fuente: RPP

La noche de este miércoles se registró un incendio que afectó a cinco puestos del mercado de flores Uniflor, ubicado en el jirón Ramón Espinoza, en el distrito limeño del Rímac.

RPP pudo conocer que más de 30 puestos del mercado habrían sido clausurados por personal de la Municipalidad del Rímac.

De acuerdo con los comerciantes, Néstor de la Rosa, alcalde del distrito, asistió hoy al lugar acompañado de otras autoridades y efectivos de la Policía Nacional para ayudar a los comerciantes a retirar parte de su mercadería que se encontraba atrapada en las instalaciones luego de haber sido desalojados.

En esta situación, manifiestan que se habría generado un disturbio que desencadenó un incendio en gran parte de los stands del mercado de flores.

“Ha habido un cierre por falta de asesoramiento técnico por parte de los municipios. […] Ningún municipio en el Perú tiene intención de querer al trabajador de un mercado que tenga en regla, porque para ellos es un negocio estar pidiendo coima, estar pidiendo a cada cierre plata. Ese es un negocio para ellos. El alcalde se hace el loco, está metido en toda esta cochinada, ahora solamente funciona y se han metido policías usurpando, no hay orden judicial. La otra abogada [pide] que le dé la orden, no hay orden. Esto es corrupción”, manifestó un comerciante.

Asimismo, el trabajador del mercado dijo que el siniestro habría sido provocado por la supuesta compradora del terreno. “La supuesta compradora ha contratado delincuentes”, afirmó.

En esa misma línea, el comerciante indicó que los sujetos presuntamente contratados por esta mujer habrían golpeado a personas de la tercera edad, por lo que pidió el apoyo al Ministerio de la Mujer.

“A las ancianas los han golpeado. Ahora quiero llamar a la institución que defiende a la mujer, debería estar aquí y no están”, concluyó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Personas atrapadas

Según informó la reportera de este medio, personas quedaron atrapadas en los locales cuando se produjo el incendio. Ello generó que la red que rodea el mercado sea retirada por los propios comerciantes ante el pedido de ayuda.

Durante el siniestro, los comerciantes retiraron su mercadería para evitar que sea alcanzada por el fuego.

Al lugar también llegó personal del Cuerpo de Bomberos para controlar el fuego. Asimismo, se vio presencia de resguardo policial. Al cierre de esta nota, el incendio ya había sido controlado.

Respuesta de la defensa legal de los comerciantes

En diálogo con RPP, el abogado Edgar Hinojosa, quien ha asumido la defensa legal de los comerciantes, manifestó que el incendio ha dejado entre siete y ocho personas heridas.

El letrado manifestó que un grupo de personas, el alcalde y la subgerente del distrito, y personal policial ingresó al mercado Uniflor al promediar las 5:00 p.m. de hoy, martes, para clausurar los puestos. Posteriormente, aparecieron “unos matones”, aseguró.

“En eso veo que viene la autoridad con la fuerza y con unos matones, [quienes] se pusieron a soldar las rejas, habiendo personal que trabajan internamente. Se han asustado y desesperado. Han querido salir y ahí ha habido los problemas y ha venido más fuerzas policiales. Estos señores no han querido irse, los matones, y han incendiado la parte trasera. Han incendiado como cinco o seis puestos”, manifestó.

Asimismo, Hinojosa manifestó que los comerciantes tienen 30 años laborando en el lugar y que, aparentemente, el presunto propietario del terreno ha querido tomar posesión del lugar “por la fuerza”.

“Ellos han hecho todo el parapeto, la defensa, han puesto su quiosco, pagan tributos a la Municipalidad. De la noche a la mañana ha venido una tercera persona que supuestamente es el propietario y ha querido tomar por la fuerza, con los matones y la Policía”, indicó.

Finalmente, el abogado señaló que los comerciantes le han manifestado que no se irán del mercado y que presentarán una demanda judicial para defender sus intereses.

“Ellos dicen que se van a quedar y yo no soy nadie para decirles si se van o no se van. Ellos son dueños de su propia voluntad y persona. Si quieren se van a quedar. Según dicen, van a defender su puesto, que de aquí nadie los va a sacar”, concluyó.