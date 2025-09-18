Detienen a tres ciudadanos venezolanos sospechosos de participar en ataque armado contra bus de transporte público

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La intervención de estos sujetos fue en el distrito de Los Olivos. | Fuente: RPP / Lucero Ruiz

Agentes de la Policía Nacional capturaron a tres ciudadanos venezolanos, sospechosos de haber participado en el ataque armado perpetrado ayer contra un bus de la empresa Impulso Progreso, en el que resultaron heridos el chofer y una menor de edad.

Los extranjeros, que pertenecerían a la banda criminal ‘La Hermandad del Norte’, fueron detenidos durante un operativo policial realizado en la calle Alameda Central, en la urbanización Previ, en Los Olivos, al norte de la capital.

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron a los venezolanos detenidos como Yon Keiver Daniel Sánchez Rajel (18), Iván Josué Velásquez Ramírez (18) y Marelbis Derimar Figueredo Aguilar (19).

El coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos, indicó estos malvivientes estarían vinculados al cobro de cupos extorsivos en diversos puntos de Lima Norte.

“Estamos realizando diferentes trabajos de campo con relación a identificar en primera instancia a estas bandas criminales que se dedicarían al tema extorsivo como objetivo principal del alto mando”, manifestó el alto mando.



Dinamita, droga y vehículos

La Policía Nacional informó que los ciudadanos venezolanos tenían en su poder dos cartuchos de dinamita, 25 envoltorios de clorhidrato de cocaína, 30 bolsas de marihuana, un cuchillo, dos motocicletas y tres teléfonos celulares.

En los celulares, de acuerdo con las autoridades, había videos en los que se muestran armas de largo alcance. Este material sería utilizado para actividades extorsivas.

Los extranjeros detenidos serán denunciados por los presuntos delitos contra la tranquilidad pública, peligro común y pertenencia a organización criminal, indicó la PNP.

Como se recuerda, el conductor de un bus de la empresa Impulso Progreso y su hija resultaron heridos de bala tras un ataque armado ocurrido en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y San Felipe, en Comas.

