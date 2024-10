Dirigente de gremio de transportistas confirma paro el jueves y asegura que dejarán trabajar a unidades que salgan

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Declaración de dirigente de transportistas.

Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, confirmó este martes que pararán este jueves 10 de octubre en protesta por la ola de inseguridad que azota al país, pero precisó que no pondrán trabas a los transportistas que sí salgan a laborar.

En declaraciones a La rotativa del aire-edición noche de RPP, el dirigente de los transportistas señaló que tienen el derecho de salir a manifestarse ante la postura de otros gremios de transportistas que los acusaron de ser informales. Según precisó, la manifestación no se trata de ver quién es o no informal, sino de alzar su voz ante el desborde de la criminalidad en el país.

“Nosotros estamos protestando por el derecho a la vida. No pasan ni 24 horas y hay 6 muertos, cuatro en el Callao y dos en el Cono Norte. El dirigente que está hablando de esa manera es irresponsable, porque realmente no se trata de que seamos ilegales, formales e informales”, indicó.

“Acá estamos saliendo a la marcha y a un paro el 10 de octubre por defender legítimamente el derecho a la vida, como lo dice la Constitución. El 10 de octubre, jueves, estamos en un paro y una marcha pacífica, multisectorial y autoconvocados, porque en realidad se está desangrando el país, no solamente en mi sector, en todos los sectores”, añadió.

Dejarán trabajar a unidades que salgan

Precisó también que para la movilización estarán acompañados de diversos sectores como el pesquero, el de mototaxistas, el de taxistas, los mineros y también los vendedores del emporio comercial de Gamarra, todos afectados por las constantes extorsiones por parte de organizaciones criminales.

En esa línea, sostuvo que una de sus demandas es la derogatoria de la Ley 32108, la cual es señalada por diversos sectores de significar un retroceso en la lucha contra el crimen organizado.

Campos reiteró que su manifestación será pacífica y que, si un grupo de transportistas decide salir a trabajar el próximo 10 de octubre, ellos no lo impedirán, como se vio durante la última manifestación convocada por otro gremio de transporte.

“Mil disculpas a la ciudadanía, ese día no vamos a salir a trabajar, de repente va a salir un pequeño grupo a trabajar como siempre suelen”, dijo.

“Nosotros vamos a dejarles trabajar, no vamos a hacer nada, es una marcha pacífica, al contrario, nosotros vamos a seguir marchando para poder tener la tranquilidad. No le vamos a poner ninguna traba, ninguna piedra, no les vamos a bajar los pasajeros, porque les vamos a decir, estamos marchando por usted, por su familia y por nuestra familia”, añadió.