“El Gobierno nos abandonó”: connacionales regresaron al Perú desde Israel por sus propios medios

Lima “El gobierno nos abandonó”: peruanos regresaron al Perú desde Israel por sus propios medios

Un grupo de nueve peruanos regresó al Perú desde Israel por sus propios medios, tras los ataques de la agrupación terrorista Hamás. Ellos denunciaron que no recibieron ayuda del Estado peruano para poder volver al territorio nacional y que fueron auxiliados por civiles.

En conversación con RPP Noticias, Delia Gastañaduy dio su testimonio de cómo logró salir de Israel y llegar al Perú. Recalcó que ella, junto con otros ochos peruanos, estuvo varada durante seis días intentando salir de Jerusalén.

Gastañaduy contó que, desde el último miércoles, a las seis de la mañana, tuvo que tomar taxis para llegar a la frontera con Jordania. Después, cruzó parte de Arabia Saudita en bus, hasta llegar al aeropuerto Internacional de Mascate, en Omán, país ubicado en Medio Oriente. Desde ahí, tomó un avión rumbo a Barcelona y, luego, a Madrid; para posteriormente partir rumbo a Lima.

La compatriota afirmó que pudo regresar al Perú gracias a la ayuda de personas que se solidarizaron con ella y de otros peruanos. El grupo regresó en buen estado de salud, sin embargo, pasaron por situaciones de peligro y malos tratos.

“El guía de Jerusalén, el señor que conoce todos estos problemas, dijo mejor no arriesguen su vida, regrésense como puedan. Porque los organizadores eran personas muy buenas, muy nobles que estaban también con esa preocupación de ayudarnos a salir”, enfatizó.

Denunciaron abandono del Estado peruano

Delia Gastañaduy denunció que ninguna autoridad del Consulado peruano los ayudó a poder regresar al Perú. De hecho, indicó que se sintieron abandonados por sus autoridades.

“No había nadie del Perú que te ayude. El Gobierno nos abandonó totalmente. No había nadie”, afirmó.

Asimismo, afirmó que vivieron malos tratos durante el viaje: “El trámite es terrible, te cobran una cosa y otra cosa”, afirmó.

Un viaje lleno de peligros

Delia Gastañaduy también afirmó que en el Aeropuerto de Tel Aviv había mucha gente queriendo salir a sus respectivos países. Asimismo, contó los peligros que atravesaron para poder salir del lugar debido a la tensión que se vive en esta zona atacada por Hamás.

“La preocupación de nosotros era salir de Jerusalén hacia la frontera de Jordania y cruzar Jordania. Fue a nivel terrestre. No podíamos hacerlo por otros medios, así que los organizadores contrataron un bus y nos sacaron toditos 6 en punto de la mañana rumbo a la frontera de Jordania”, relató.

Durante su recorrido no tuvieron alimentación: “No había tiempo para alimentaros porque no había restaurantes, no había qué comprarnos. El riesgo primero era salva tu vida. Hay mucha seguridad en Jordania y uno no puede ni dar un paso”, agregó.