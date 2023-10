Israel y Hamás están cometiendo crímenes de guerra, denunció la ONU

Tanto Israel como el movimiento islamista Hamás están cometiendo crímenes de guerra; el primero al bloquear la entrada de todo tipo de suministros en Gaza, incluidos agua y alimentos; y el segundo, por la ejecución sumaria y el rapto de civiles, denunció la ONU este viernes.



"Utilizar el hambruna de los civiles como un método de guerra, privándolos de bienes indispensables para su supervivencia, está definido como un crimen de guerra por el derecho internacional", dijo la portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los derechos humanos, Ravina Shamdasani.



"Capturar rehenes y la ejecución sumaria de civiles por parte de Gaza, esto obviamente también está prohibido por el derecho internacional y también son crímenes de guerra", agregó.



La portavoz aseguró que Naciones Unidas está en contactos con los países que tienen influencia en las partes de conflicto para convencerlos de que ayuden a la disminución de la violencia y a que se respeten los derechos humanos.

"Se trata de las leyes de guerra"

Reveló que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU tiene conocimiento de mensajes de mandos del Ejército israelí a los soldados en los que señalan que el respeto del derecho humanitario internacional (las reglas mínimas a respetar en tiempos de guerra y que están estipuladas en las Convenciones de Ginebra) es ahora opcional y no obligatorio.

"Pero no son opcionales, se trata de las leyes de la guerra y tienen que ser respetadas pase lo que pase", enfatizó Shamdasani en una comparecencia ante la prensa en Ginebra.

"Estamos recibiendo desgarradores mensajes de impotencia de la población de Gaza que se desplaza de casa en casa, aterrorizada, buscando una seguridad que no existe, y los civiles siguen siendo rehenes de los grupos armados palestinos, en clara violación del derecho internacional humanitario", lamentó.

Esta fotografía aérea muestra edificios muy dañados tras los ataques aéreos israelíes en la ciudad de Gaza el 10 de octubre de 2023. | Fuente: AFP

Cifras de fallecidos y heridos

Los muertos entre israelíes y palestinos superan los 2 700 desde el pasado sábado, cuando Hamás inició un violento ataque y penetró en territorio de Israel, que respondió con una declaración de guerra y el bloqueo de Gaza.

Unicef ha confirmado que 447 de los fallecidos son niños, aunque considera que esta cifra no retrata la realidad.

Según los datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad de Israel, hasta el jueves se contaba 1 300 muertos tras el ataque de Hamás y un total de 3 268 heridos hospitalizados, de los que 28 están en estado crítico, 348 graves y 581 moderados.

Mientra que el Ministerio de Salud de Gaza precisó a la ONU que en las últimas 24 horas otros 317 palestinos resultaron muertos, lo que eleva la cifra total a 1 417 y que no toma en cuenta a las personas que se encuentran bajo los escombros de los edificios bombardeados, ni a los milicianos muertos durante su incursión en territorio israelí el pasado sábado.

En el último balance facilitado por el ministerio de Sanidad gazatí se facilitó la cifra de a la cifra de 1 537 muertos -incluidos 500 niños y 276 mujeres-. Los heridos totalizan hoy 6 268, tras los ataques que entran hoy en su séptimo día.

Militantes palestinos avanzan hacia la valla fronteriza con Israel desde Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 7 de octubre de 2023. | Fuente: AFP | Fotógrafo: SAID KHATIB

Secuestros de Hamás

Un total de 120 familias han sido notificadas de que sus parientes están capturados en la Franja de Gaza.



Estas personas fueron secuestradas en la dura incursión terrestre de Hamás que derivó en masacres en comunidades israelíes cercanas a Gaza el pasado sábado.



Se estima que al menos 130 personas fueron tomadas como rehenes por milicianos de Hamás y Yihad Islámica (grupos considerados terroristas por los países occidentales), y que quieren intercambiar por miles de presos palestinos en cárceles israelíes.



Otros cálculos que baraja Israel elevaría el número de cautivos a unos 200, cifra que no está aún corroborada.

Hamás amenazó con ejecutar rehenes cada vez que se ataque a su "pueblo" sin aviso previo y, este viernes, indicó que 13 de ellos, "incluidos extranjeros", murieron en bombardeos israelíes en Gaza.

Bombardeos israelíes

Este viernes las fuerzas armadas israelíes informaron que bombardearon durante la noche unos 750 objetivos en Gaza, sobre todo cuarteles, puestos de mando, depósitos de armas y túneles de Hamás.



En un ataque efectuado por docenas de cazabombarderos, las fuerzas armadas destruyeron también edificios donde vivían altos cargos de la organización islamista y que se usaban como centros de mando, centrales de comunicación militar y túneles subterráneos y 12 objetivos de Hamás ubicados en edificios con numerosas plantas, informó el Ejército.



Además soldados de una unidad especial mataron a tres miembros de Hamás en la ciudad de Gaza especializados en lanzar cohetes hacia territorio israelí, afirma el comunicado castrense, difundiendo imágenes de una explosión en un edificio aislado.



La institución castrense también informó sobre bombardeos contra la residencia de un miembro de los comandos conocidos como Nukhba (élite), especializado en operaciones navales, así como una casa en la que se cree que se hallaba el hermano de Yahya Sinwar, el jefe de Hamás en Gaza.

Unidad de artillería israelí dispara hacia la Franja de Gaza en el sur de Israel el 13 de octubre de 2023, mientras las batallas entre Israel y el movimiento palestino Hamas continúan por séptimo día consecutivo. | Fuente: AFP

Residentes de la ciudad de Gaza comienzan a evacuar tras una advertencia israelí sobre un aumento de operaciones militares en la franja de Gaza, 13 de octubre de 2023. | Fuente: EFE

Piden anular orden de evacuación

De otro lado, todas las organizaciones humanitarias de la ONU pidieron a Israel anular su orden de evacuar totalmente el norte de Gaza en las próximas horas "para evitar transformar lo que ya es una tragedia en una situación calamitosa".

Como el resto de la población gazatí, todo el personal de la ONU está afectado por ese ultimátum, así como los 440 000 desplazados que han buscado refugio en los colegios y otras instalaciones que la organización gestionaba en ese territorio palestino.



El portavoz de la ONU en Ginebra, Rolando Gómez, dijo que altos responsables de Naciones Unidas y en particular su coordinadora humanitaria en la región, Lynn Hastings, están haciendo esfuerzos para que las autoridades israelíes den marcha atrás ante la imposibilidad de que se cumpla con la orden.



La ONU cifra hasta ahora en 23 los trabajadores humanitarios que han muerto en ataques israelíes contra Gaza. Once eran personal sanitario y doce empleados de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA).



Mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que evacuar los hospitales del norte de Gaza es imposible porque muchos pacientes morirían en el traslado y los hospitales en la parte sur de la franja también están desbordados y no tienen capacidad para atender a los que llegarían.

Además, la Oficina de Ayuda humanitaria de la ONU lanzó en medio de estas circunstancias un llamamiento urgente de financiación por 300 millones de dólares para que una red de un centenar de organizaciones humanitarias pueda atender las necesidades más urgentes de cerca de 1,2 millones de habitantes de Gaza.



Se trata de cubrir las necesidades más elementales en alimentos, cobijo, salud, acceso al agua y a servicios de higiene, así como a la educación para los niños. (Con información de EFE Y AFP)