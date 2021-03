Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: Andina

La empresa Enel informó que desde hoy, jueves 11 de marzo, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el domingo, 14 de marzo.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Jueves 11 de marzo

CARABAYLLO 08:00 – 18:00

PROVIV SANTISIMA TRINIDAD MZ A, B, C, URB ESMERALDA ETP 4 MZ A2, B2, B3, B6, B10, B13, URB ESMERALDA ETP 3 MZ A, D, F, H, I, PROVIV LA ESPERANZA MZ A, PROVIV RESD JESUS DEL NORTE MZ A, C, D, E, CA PUNTA SAL MZ C, CONSTRUCTORA VALLES DEL PERU SA AV PERIMETRICA M. - L SUB LOTE 6B TORRE B FUNDO PAMPA LIBRE Y ANEXOS, URB LAS PALMERAS DE CARABAYLLO MZ A, D, CA LOS ABETOS MZ A1, URB SAN PEDRO 4TA ETP MZ B3, CA LOS NOGALES MZ B8, CA LA PUNTA MZ G, CA LOS MOLLES MZ A3.

VENTANILLA 08:30 – 17:30

A.H. DEFENSOR VENTANILLA MZ. D3, P. J DEFENSORES DE LA PATRIA MZ. M3, G4, U3, 3, L3, S3, D4, Y3, H3, N3, T3, X1, W3, R3, G3, U3, E3, O3, W3, P3, J3, Q3, A.H PROY INT.TODOS UNIDOS SCT JOSE DE SAN MARTIN MZ. A,A.H SEYCHO MARCELA FUJIMORI MZ. A, J, L, B-01, I, D, E, C, A.H. VALLE VERDE MZ. J, D, N, M, K, C, I, H, G, B, E, F, L, A, A.H LA PLANICIE MZ. A, B, C, SECTOR FCO B AA. HH PROY INTEGRAL MZ. A, A.H. LAS COLINAS DE LOS LICENCIADOS MZ. A, LAS PAMPAS DE VENTANILLA MZ. A1.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 16:00

JR ARABISCOS CDRA. 7, 8, 9, JR LOS ARANDANOS CDRA 3, Jr. LOS ARAYANES CDRA 9, AV BOULEVARD LAS HEBRAS CDRA.11, Jr. LAS LAUSONIAS CDRA.2, 3, 6, 7, JR LOS RICINOS CDRA. 7, 8, 9, 10,11, AV.LOS TUSILAGOS CDRA. 3, 4, LAS PALMERAS MZ. 58, 60, JR LOS BELEÑOS CDRA.2, 3, JR BELLOTITAS CDRA.7, 9, 10, 11, 12, JR LOS ACONITOS CDRA. 8, 9, LOS MANZANOS CDRA.8, 9, JR.LOS PALMITOS CDRA.3, 4, 5, JR LOS RUIBARDOS CDRA.3, 4, 5, JR LAS DROSERAS CDRA.2, 3, 4, JR LOS ELEBOROS CDRA.-3, 4, JR LAS NEPENTAS CDRA.2,3, JR LAS ORTIGAS CDRA.9, JR LAS SENSITIVAS CDRA.3, 4, JR LOS PAPIROS CDRA.3, JR LOS TOMILLOS CDRA.2, 3, 4, 5, JIRON LOS NELUMBIOS CDRA.8, 9, JR LOS ALOES CDRA.11, BULEVAR LOS ALOE CDRA.1, PSJE.INTERNO S/N-JARD.SAN JUAN (W-16A) -, BULEVAR LAS HEBEAS CDRA. 11, URB LAS VIOLETAS MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, T, U, V, X, Z, URB LOS JARDINES MZ C, W, P, URB. AZCARRUNZ MZ. A1, B1, C, C1, D, E, E1, G, H, I, I1, J, K, L, M, N, N1, O, P, Q, R, U, X, URB.VILLA GESTRO MZ 5.

LOS OLIVOS 09:00 – 17:30

CA 26 FTE AL LOTE 42 MZA 94 URB. LA FRANCA, AH.LOS NORTEÑOS MZ. 102, 102, 103, A.H ENRIQUE MILLA OCHOA MZ.85, P.J. CONFRATERNIDAD MZ. 8586, 87, 88, 89, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, A.H. JUAN PABLO II MZ. 86, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

PUENTE PIEDRA 09:00 – 16:00

AHM HIJOS DE LUYA MZ I, AHM HIJOS DE LUYA III ETP MZ A, B, C, D, H, PROYECTO INTEGRAL LA FLORIDA MZ B, JR SAN MARTIN DE PORRAS MZ I.

COMAS 09:00 – 17:30

JR SAN MARTIN CDRA 6, 7, 8, JR UNION CDRA 1, AV SAN MARTIN CDRA 5, 7, 8

LOS OLIVOS 10:00 – 17:00

AHM SANTA CRUZ SAB 2431 MZ A, B, C, D, E, F, G

VÉGUETA 09:00 A 15:00

Jose Carlos Mariategui zona Chilampa Prcla. 37-40, fundo la Chilampa, Sector Irrigación San Felipe, Cr Panam. Norte Km 169.5; ubicados en el distrito de Végueta.

Viernes 12 de marzo

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:30

AMPLIACION II DEL SECTOR KEIKO SOFIA FUJIMORI MZ. Q, Y, U, Z, Z1, Z2, Z3, A.H. PROYECTO INTEGRAL LOS ANGELES SCT, KEIKO SOFIA FUJIMORI MZ, B, C, E, F, I, J, K, L, M, P, Q, R, S, T, U, Y, Z, Z2, AHM KEIKO SOFIA FUJIMORI, MZ. A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, U, AGRUP. FAM MUNDO NUEVO MZ. A, B, C, D, E, AGRUP VEC NUEVA MAYORIA MA. D1, G, H, L, M, N, AGRUP. VEC NUEVA MAYORIA PROY INT LOS ANGELES MZ. A, B, C, D, E, F, G, H.

COMAS 09:00 – 18:00

AV EL ALAMO S.N COM RES FAP

SAN MIGUEL 10:00 – 15:00

CESAR LOPEZ ROJAS CDRA. 2, 3, ALFREDO NOVOA CDRA.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 10:00 – 17:00

URB. GANIMIDES MZ. A, I, URB. SANTA ELIZABETH MZ. A, B, D, E, G, H, I, J.

CARQUÍN 08:30 A 12:30

Asociación de Vivienda Carquin Bajo; ubicados en el distrito de Caleta de Carquin.

CARQUÍN 14:00 A 17:30

Calle Eusebio Arroniz, Calle Alfonso Ugarte, Ps. Salazar Bondy, Jr. Los Pescadores, A.H. S. Cruz De Motupe, Ps. El Morro, Ps. Santa Rosa, Calle Augusto Salazar, Calle Jose Maria Romero; ubicados en el distrito de Caleta de Carquin.

Sábado 13 de marzo

SAN MIGUEL 08:00 – 17:00

AUZANGATE JTO.691 (EL-1) S. MIGL. MARANGA - URB. LAS LEYENDAS, AV. LOS OLMOS CDRA1 SAN JUAN DE LURIGANCHO, CALLE AMPAY CDRA.0, CA ANAQUITO CDRA.1, AV. PRECURSORES CDRA.6, 7, 8, 9, AV. ELMER FAUCETT CDRA.1, 2, 3, CHACHANI CDRA.1, CA CHAQUILCHACA CDRA.2, CA CONTISUYO MZ. FU, CDRA.2, FRANCISCO ORELLANA CDRA.1, HUACCARUNCO CDRA. 1, INCAHUASI CDRA.1, 2, MOLLOC MARCA CDRA.3,4, OTORONGO CDRA.2, PACAMARCA CDRA.1, 2, CA PUNA CDRA.1, CA SAYCUSCA CDRA.2.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:30 – 16:30

A.H. 10 DE OCTUBRE 2DA ETAPA MZ. E2, E2, E3, E4, E5, F9, F10, F11, F12, F13, F17, PROVIV CIUDAD MARISCAL CACERES SCT III, MZ. E3, E5, F9, F10, F11, F12, H1, H3, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H14, H15, H16, H18, H19, H20, H25, I1, I3, I4, I8, I9, I11, I12, I13, I14, I15, I16, J1, J2, J4, J7, K2, K3. K6, K8, K9, K18, K19, K20, P8, P9, C.D, MARISCAL CACERES SCT II MZ. K1, A.H. PERUANOS UNIDOS SCT VISTA ALEGRE DEL CERRO MIRADOR MZ, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. MZ.G LT.1 AHM VISTA ALEGRE CERRO MIRADOR , AGRUP. FAM EL MIRADOR DE MARIATEGUI MZ A, B, M B - L 07 A.H. SCT VISTA ALEGRE DEL CERRO MIRADOR, GRUP FAM MONTE SION DE JOSE CARLOS MARIATEGUI MZ. A, A.H. ESMERALDA DE LOS ANDES MZ. K5, K6, K7, K8, K9, Av. JOSE CARLOS MARIATEGUI MZ. J4, A.H. JOSE CARLOS MARIATEGUI, MZ. I1, I3, I4, I5, I7, I9, I10, I11, I12, I14, I15, I16, I17, I18, H1, H4, H5, H6, H8, H10, H15, H16, H17, H18, H19, H20, H21, H22, H23, H24, H25, H26, K1, K2, K3, K4, K18, K19, K20, J1, J2, J3, J4, GP, P8, P9.

VENTANILLA 08:30 – 17:30

A.H. DEFENSORES DE LA PATRIA MZ. A4, B4, C4, E4, F4, H1, H4, L4, N4, O4, P4, Q4, R4, S4, T4.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 16:00

AA.HH.LOS ALAMOS MZ. A, B, B1, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, AGRUP. FAM LOS ALAMOS AMPL SCT 1 Y 2, MZ. A1, B1, C1, D1, E1, F1, AGRUP FAM LA FORTALEZA DE SAN JUAN DE LURIGANCHO I ETP, MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, S, T, U, V, W, X, AGRUP FAM LA FORTALEZA 2DA ETP MZ. A, A1, B, B1, C, E, F, G, H, I, K, L, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, GRUP. FAM EL VALLECITO AMPL W3 DEL AH JCM MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, H1, J, K, L, AV CHILLON LT 54-A LOTIZACION SEMI RUSTICA CHACRA CERRO, AV. PRINCIPAL CENTRAL Y PJE. CABO BLANCO, AV CENTRAL Etp V MZ B LT 10 A.H. JOSE C. MA, A.H. JOSE CARLOS MARIATEGUI-AMPLIACION V ETAPA MZ. A, B, C, D, G, H, J, K, O, N, AMPL.W3 AH. JOSE C. MARIATEGUI MZ. B, D, H.

BELLAVISTA 09:00 – 17:00

JR COLINA TRAMO 2-OVALO SALOOM-ENTRE CALLE ALF.UGARTE Y AV. JOSE GALVEZ SN, JR COLINA CDRA.8,10.

PUENTE PIEDRA 09:00 – 18:00

URB. LAS VEGAS AV. SAN JUAN DE DIOS CON SAN JOSE

HUARAL 08:00 A 12:00

Carr. La Macarena S/N Parcela 11586; ubicados en el distrito de Huaral.

Domingo 14 de marzo

CALLAO 09:00 – 16:00

SANTA ROSA CON AV. ARGENTINA, AV. ARGENTINA CUADRA 24, 26, 30 Y 32.