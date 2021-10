Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: AFP

La empresa Enel informó que desde hoy, martes 12 de octubre, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el domingo, 17 de octubre.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Martes 12 de octubre

SAN MIGUEL 09:30 – 17:30

AV LA MARINA CDRA 23, 24, 25, TUNGASUCA CDRA 2, AV CANADA CDRA 35.

SAN MARTIN DE PORRES 08:00 – 18:00

SAN LUCAS CDRA 4, 5, SAN VIRGILIO CDRA 9, SAN CRISTOBAL CDRA 9, SAN IGNACIO CDRA 4, 5, SAN MATEO CDRA 9, SAN FRANCISCO CDRA 9, 10, AV. JUAN NICOLINI CDRA 3, 4, 5, ELOY Y ESPINOZA JT 428, MANUEL RAMIREZ CDRA 3, JR ELOY ESPINOZA CDRA 858.

PUENTE PIEDRA 09:00 – 13:00

ASOC. POB. AM. JERUSALEN MZ A1 LT 8, 10, 11, 12, ASOC. DE VIV. LAS MAGNOLIAS DEL ARENAL MZ C, D, E , AV ANCON CDRA 7, LOS GERANIOS CDRA 1, LAS BEGONIAS CDRA 1.

Miércoles 13 de octubre

MAGDALENA 09:00 – 18:00

AV. JAVIER PRADO OESTE 2479

CALLAO 08:00 – 18:00

AV OSCAR BENAVIDES ALT CDRA 26, COOP. ELIAS AGUIRRE MZ MOD A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, AV COLINIAL CDRA 26, COOP. SERV. TRABAJADORES UNIDOS MZ A, B, C, D, E, URB. LOS PILARES MZ A-1, O-1, URB. TAHUANTINSUYO MZ H5.

VENTANILLA 09:30 – 17:30

A.H PACHACUTEC MZ 5N, 5O, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, 5R, 5Q, 5L, 5P, 5M, 5N, 5U, 5I, 5T, 5J, 5S, 5K, 5R.

HUAURA 09:00 A 14:00

C.P. San Martín, ubicado en el distrito de Vegueta.

Jueves 14 de octubre

LOS OLIVOS 08:00 – 13:00

ASOC. VIV MIGUEL GRAU MZ J, P, Q, N1, LA TURQUESA CDRA 13, ASOC EL MANANTIAL MZ C, E, F, ASOC. SAN JUAN DE DIOS MZ D, AV UNIVERSITARIA CDRA 36, 38, 40, JR ESTIBINA MZ D PRIMA, ASOC. SEÑOR DE LOS MILAGROS MZ C, H, N, R, COOP VIVIENDA CAJABAMBA MZ A, B, D, K, L, ASOC. VIRGEN DE LA SOLEDAD MZ A, E, G, F, ASOC. LOS OASIS MZ B, C, D, E, JR SAN ANTONIO MIROQUESADA CDRA 7, CA ESTIBINA CDRA 38, JR GRANETE CDRA 13, LAS AGATAS CDRA 13, COOP. VIV. CAJABAMBA MZ B, D, K, ASOC. VIV. ROSARIO DEL NORTE MZ F, B2, EL GRAFITO CDRA 38, JUAN CARLOS NORIEGA MZ C, ASOC. SAN MARCOS MZ C, COOP. ANGELICA GAMARRA MZ A, ATAHUALPA CDRA 5, CA CUZCO CDRA 6, CA GALENA CDRA 38, CA LAZARETO CDRA 7, CA LOS AMARANTOS CDRA 11, COOP. VIV. LEON VALVERDE MZ O, P, URB LAS PALMERAS MZ N, Q, COVIDA MZ B, C, E, L, M, N, CUZCO CDRA 5, 7, JR AGATA CDRA 13, JR CHABUCA CDRA 13, JR LOS HELENIOS CDRA 38, JR TRIOTOMA CDRA 11, 12, LAZARETO CDRA 7, 8, 9.

LOS OLIVOS 08:00 – 19:00

CARLOS IZAGUIRRE CDRA 11, 12, LAS ACACIAS CDRA 9, AGUA MARINA CDRA 38, 39, AMARANTOS CDRA 11, COOP. HUAYTAPALLANA MZ A, M, EL AMARGON CDRA 38, 39, 40, APOLO CDRA 12, AV ZAFIRO CDRA 38, AZAFRAN CDRA 9, 10, 11, AZUCENA 38, 39, 40, CA 13, 14 URB LAS PALMERAS, CA 17 COOP MCAL GAMARRA, AMATISTA MZ K, L, AMBAR MZ F Z, CAFETALES CDRA 39, 40, CARACOL CDRA 9, CA D, 25 URB COVIDA, GRANATES CDRA 1, 12, GUANDU CDRA 38, 39, LAS GEMAS MZ B, C, LOS LIMONCILLOS CDRA 38, 39, 40, AV EL CUARZO CDRA 2, AV UNIVERSITARIA CDRA 42, LO BRILLANTES MZ H LT 18, LOS CASTAÑOS CDRA 9, 10, 11, 12, LOS CEIBOS CDRA 38, 39, LOS OLIVARES CDRA 11, LOS PEPINOS CDRA 11, MARFIL MZ C, D, E, OPALO CDRA 12, TRITOMA CDRA 11, 12, 13, ZAFIRO CDRA 38, 39, LAS ESMERALDAS MZ O, LAS PERLAS MZ F LT 2, LOS DIAMANTES MZ B, C, AMATISTAS CDRA 1, RADIO DE SAB CDRA 49, LA HIEDRA CDRA 11, NAZCA MZ A, M.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:00

JR GRANDE MZ F4, A.H 25 DE NOVIEMBRE MZ A, B, C, D, E, F, G, H, A.H 10 DE OCTUBRE MZ A-1, A-13, A-14, C2, C3, C4, F4, F17, G, G3, G4, G5, G6, G7.

CALLAO 08:30 – 17:30

AV NESTOR GAMBETA KM 11.5, 13, 14, 14.2, 14.5, PSJE CAPRICORNIO CDRA 0, 1, PS VIRU L SUB 10 D1 UI 2 A.H. MARQUEZ, KM 14 FUNDO MARQUEZ AV VENTANILLA, CR KM 14.5 AV.N. GAMBETA A 325M AL ESTE DE AUTOPISTA CALLAO.

COMAS 10:00 – 16:00

CA SANTA ANA LT 60, 60A, 60B, 61 FUNDO CHACRA CERRO, PS S/N SECTOR 10C OTROS EX FUNDO MARQUEZ – OTROS.

SUPE 07:00 A 24:00

Carretera a Caral, C.P. La Venturosa y demás centros poblados de Caral, ubicado en el distrito de Supe.

Viernes 15 de octubre

INDEPENDENCIA 09:00 – 17:00

AV NARANJAL CDRA 3, 4, LAS FRAGUAS CDRA 3, AV ALFREDO MENDIOLA CDRA 48.

INDEPENDENCIA 11:00 – 16:00

CALCUCHIMAC CDRA 1, SINCHI CDRA 1, VALLE SAGRADO CDRA 1, ANTUCOYA CDRA 1, HUAYTA CDRA 0, 1, 2, A.H VALLE SAGRADO DE LOS INCAS MZ A, B, C, D, E, F, H, P, AV 24 DE DICIEMBRE MZ DM A.H 12 DE FEBRERO MZ A, A17, A18, A20, A21, A23, A24, C, C17, C18, B17, D, E, F, D18, D17, D19, D20, D22, D23, D24, G, H, I, J, K, M, N, P, M A.H. VALLE HERMOSO DE LOS INCAS MZ A, A16, B16, C16, D16, D18, COTAHUASI CDRA 1, VILCANOTA CDRA 2, ATUNCOYA CDRA 2, QUISQUIES CDRA 1, LOS CLAVELES CDRA 1, A.H CRUZ DE MAYO MZ A, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, O PRIMA, P, P PRIMA, Q, A.H LAS 3 MANZANAS MZ A LT 07.

SAN JUAN DE LURIGANCHO – SAN ANTONIO DE CHACLLA 09:00 – 19:00

ANEXO COMUNAL NRO 2 LAS VIZCACHERA MZ B, C, D, E, F, FB, F1, G, H, I, J, K, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, WA, Y5, ASOC. PRO VIV COMPRADORES DE TERRENO DE CAMPOY MZ L, P1, Q, U, V, V1, W, Y, Z, Z1, ASOC, COMUNIDAD CAMPESINA LA VISCACHERA MZ A, AV PRECURSORES MZ V1 LT 1, CA 19, 23, 24 ASOC. PRO VIV COMPRADORES DE TERRENO DE CAMPOY, SECTOR LOS JARDIBES DE JICAMARCA CA 24, MZ V LT 33, CA DAVID SAMAME CDRA 4, COM. CAMPESINA LA VIZCACHERA MZ A, B, C, D, E, F, F1, G, H, I, J, K, L, N, MZ LT 00 PSTO SALUD CORAZON DE JESUS, SAN ANTONIO DE JICAMARCA, PROLONGACION LOS PROCERES MZ B, E, H.

ANCON 09:00 – 17:00

BARRIO LAS LATAS DE ANCON, CALLE LOA CDRA 8, A.H. LAS BRISAS DE ANCON MZ A, A.H. LOS GIRASOLES MZ A, B, A.H. NUEVA ERA MZ E, G, H, I, M, N, O, Q, PROG. MUN. OASIS MZ A, B, B1, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, N1, N2, O, O1, P, Q, R, S, T, U, PROG. ECOLOGICO VILLA LAS DUNAS MZ A, B, B1, C, C1, D, E, F, G.

CALLAO 08:30 – 17:30

A.H SARITA COLONIA MZ A, B1, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N1, Ñ, O, P, Q, R, S, U, W, AV CARLOS CUETO FERNANDINI MZ R LT 05, A.H TIWINZA MZ W.

SAN MARTIN DE PORRES 09:00 – 18:00

AV LOS OLIVOS CDRA 10, LOS OLIVOS MZ A, B, ASOC. VIRGEN DE LAS NIEVES MZ A, B, C, D, E, F, G, ASOC VIV. LOS ALISOS MZ E, G, H, I, L, M, A.P LOS PINOS DEL NORTE MZ A, B, C, VIRGEN DEL ROSARIO E, G.

SUPE 00:00 A 18:00

Carretera a Caral, C.P. La Venturosa y demás centros poblados de Caral, ubicado en el distrito de Supe.

Sábado 16 de octubre

SAN JUAN DE LURIGANCHO – SAN ANTONIO DE CHACLLA 09:00 – 17:00

ASOC. DE POBLADORES DE CERCADO ANEXO 22 JICAMARCA MZ P, AV SINCHI ROCA MZ Q LT 1 SUBLT 2 SCT EL PEDREGAL ANEXO 22 JICAMARCA.

CARABAYLLO 09:30 – 17:30

LAS VENTAS CDRA 1, A.H MORIHIZA MZ B, C, D, E, F, A.H SOL NACIENTE MZ C, B, H, I, I1, J, K, L, AGRUPACION FAMILIAR EL PORVENIR 5TO SECTOR MZ A, B, C, D, E, F, G, CA GENERAL CANTERAC CDRA 2.

VENTANILLA 08:30 – 17:30

LA PAMPILLA CDRA 1, LA PAMPILLA MZ I3, I4, AV REVOLUCION CDRA 2, 3, PAVAYACU MZ I1 LT 09, URB ZONA INDUSTRIAL MZ I1 LT 03, 05, 06, 08, 09, 13, 15.

HUAURA 09:00 A 15:00

A.A.H.H. Alberto Fujimori, ubicado en el distrito de Huacho.

VENTANILLA 08:30 – 17:30

LA PAMPILLA CDRA 1, LA PAMPILLA MZ I3, I4, AV REVOLUCION CDRA 2, 3, PAVAYACU MZ I1 LT 09, URB ZONA

Domingo 17 de octubre

LIMA 09:00 – 17:00

JR. JOSE CELENDON CUADRA 7