La madre del bebé declaro muerto por error pidió a las autoridades dar con los responsables. | Fuente: RPP

La familia del bebé prematuro que fue declarado muerto por error en un hospital de Puente Piedra realizó un plantón en la puerta del establecimiento y pidió que la justicia peruana sancione al personal médico por no atender debidamente el caso.

La madre, Laura Argomedo, de 24 años, dijo a RPP Noticias que hasta el momento “ninguna autoridad del hospital Carlos Lanfranco La Hoz se le acercó para explicarle “por qué no se le ayudó a su hijito” cuando había posibilidades de que sobreviviera.

“Ninguna autoridad del hospital me ha explicado por qué no se atendió a mi hijito, ni la doctora Núñez vino a decirme que por tal motivo se detectó que su hijito estaba fallecido, si tenía poquitos latidos ¿Por qué no se lo ayudó? Voy a seguir hasta el último”, declaró indignada.

“Es algo que no puedo superar, cómo mi hijito ha podido sobrevivir tantas horas solito [en el mortuorio]”, agregó acompañada de sus familiares que se aunaron a su demanda, provistos de pancartas.

Investigación en hospital

El bebé nació con un peso de 780 gramos en el Centro de Salud Materno Infantil Santa Rosa el pasado miércoles, sin embargo los médicos tuvieron que enviarlo al hospital Lanfranco La Hoz por su estado prematuro. Allí fue declarado muerto y enviado al mortuorio durante 10 horas.

Laura Argomedo asegura que un trabajador de limpieza del hospital oyó el llanto del bebé, pero nadie le hizo caso, hasta que un fiscal llegó por otro cadáver y se sorprendió al hallar con vida al bebé. El 20 de septiembre, el Hospital del Niño certificó la muerte del bebé por segunda vez.

SUSALUD abrió una investigación administrativa y penal al detectar un ilícito contra la vida humana e instó al director del hospital Lanfranco a que ponga a disposición de la secretaria técnica de procesos disciplinarios al personal que atendió al paciente.