Motociclista fue asesinado a balazos frente a un parque en Los Olivos

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

El hombre acababa de salir de su vivienda, cuando fue interceptado por un sujeto desconocido, que le disparó varias veces.

Policiales
El crimen es investigado por las autoridades.
El crimen es investigado por las autoridades.

Un motociclista fue asesinado a balazos frente al parque La Inmaculada, a pocos metros de su casa, en el distrito de Los Olivos, al norte de Lima.

Según versiones preliminares, la víctima acababa de salir de su vivienda, cuando fue interceptada por un sujeto desconocido, que le disparó varias veces.

El motociclista cayó inerte sobre el pavimento, mientras que el sicario huyó corriendo con rumbo a la avenida Canta Callao, donde lo habría estado esperando un cómplice.

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, donde los peritos encontraron hasta cinco casquillos de bala.

Fuentes de la investigación identificaron al motociclista asesinado como Dick Jonathan Rojas Villegas. 

La principal hipótesis que se maneja es que el móvil del homicidio es un ajuste de cuentas, aunque esto deberá ser dilucidado por las pesquisas.

Al cierre de esta nota, ya habían llegado al lugar representantes del Ministerio Público, para continuar con las diligencias y, posteriormente, ordenar el levantamiento del cadáver.

