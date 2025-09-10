Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Malavar dice que fue metáfora su expresión “extrañamos a nuestros delincuentes"
EP 1865 • 23:52
Informes RPP
Informes RPP
El periodismo en la mira: autoridades buscan intervenir al derecho de informar
EP 1324 • 05:03
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP214 | INFORMES | Elecciones 2026: el perfil de los candidatos al Senado
EP 214 • 05:07

Estudiantes toman sede de San Marcos como medida de protesta y universidad suspende examen de admisión

Estudiantes toman campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como medida de protesta
Estudiantes toman campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como medida de protesta | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La Federación Universitaria de San Marcos afirmó que la movilización estudiantil obedecer "al atropello del derecho a la educación". Asimismo, señalaron a la rectora Jeri Ramón como la principal responsable de la situación, al haber ignorado -según indicaron- las reiteradas solicitudes para establecer una mesa de diálogo.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 04:07

Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMS) mantiene tomado el campus principal de esta casa de estudios como medida de protesta frente a una serie de demandas que, según señalan, no han sido atendidas por las autoridades universitaria.

Los manifestantes que se concentran en la puerta N.º 2 del recinto, ubicada en la avenida Universitaria, han colgado banderolas con menajes como “Postulantes en la lucha”.   

Ellos exigen principalmente que no se cobre una pensión de 300 soles a quienes cursan una segunda carrera profesional, que se descentralice la entrega de tickets para el comedor universitario y se aumenten las raciones.

“Hemos adoptado una medida de lucha, en este caso, la toma de la Universidad de San Marcos, ya que hemos pedido hace dos semanas atrás una mesa de diálogo con la rectora, pero se nos ha negado”, dijo a RPP una de las estudiantes.

“Nuestra lucha inicia por las modificaciones del reglamento de Admisión 2026, donde algunos compañeros no pueden postular porque muchos de ellos están reservando su matrícula o algunos están estudiando en una universidad pública o en la misma universidad y quieren postular a otra carrera y no se les está permitiendo solamente por haber escogido esa carrera en un primer lugar”, agregó.

La Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra en los exteriores de la universidad, aunque hasta el momento no se han registrado enfrentamientos ni mayores incidentes.

Al respecto, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMS) informó la suspensión del proceso de Admisión 2026-I, como consecuencia de los recientes hechos ocurridos en el campus universitario.

Respuesta oficial

En respuesta a las protestas, la alta dirección de la UNMSM emitió un comunicado con una serie de medidas adoptadas:

- Incrementar las raciones del comedor universitario, tanto en la sede principal como en la de San Juan de Lurigancho.

- La participación de los alumnos en la vivienda universitaria durante el examen de admisión será de forma proporcional en las cuatro fechas.

- Sobre la segunda carrera para graduados, solo se pagará la matrícula y no habrá pago de pensión.

- Los estudiantes que ingresaron a una carrera y desean cambiar a otra podrán postular por única vez.

- Se ampliará la distribución de tickets de almuerzo en otro punto de la ciudad universitaria, previa coordinación con el Área de Bienestar Social.

Rechazan comunicado

La Federación Universitaria de San Marcos, a través de un pronunciamiento, rechazó el comunicado emitido y afirmó que la medida de protesta obedecer “al atropello del derecho a la educación”.

Asimismo, señalaron a la rectora Jeri Ramón como la principal responsable de la situación, al haber ignorado -según indicaron- las reiteradas solicitudes para establecer una mesa de diálogo que permitiera discutir su pliego de reclamos y garantizar el cumplimiento de los acuerdos.

Suspensión del proceso de Admisión 2026-I

A través de un nuevo comunicado, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMS) informó la suspensión del proceso de Admisión 2026-I, como consecuencia de los recientes hechos ocurridos en el campus universitario.

“El Vicerrectorado Académico de la UNMSM comunica a los padres de familia, postulantes y la ciudadanía en general que, debido a hechos de vandalismo provocados por personas ajenas a la universidad, nos vemos en la imperiosa necesidad de suspender el examen de admisión 2026-I que estaba programado para este 13, 14, 20 y 21 de setiembre hasta próximo aviso”, señala el documento.

“Esta decisión se toma a fin de salvaguardar la seguridad e integridad de toda la comunidad universitaria y de las instalaciones de nuestra casa de estudios”, añadió.

Te recomendamos

Informes RPP

El periodismo en la mira: autoridades buscan intervenir al derecho de informar

Según la Asociación Nacional de Periodistas de enero a julio de 2025 se han reportado 180 ataques a periodistas de todo el país incluyendo el asesinato de dos de ellos. A esto se suma las diversas iniciativas desde el Parlamento que atentan contra el trabajo periodístico. Revisamos la situación de la libertad de prensa en nuestro país en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Universidad Nacional Mayor de San Marcos UNMS Jeri Ramón

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA