Estudiantes toman sede de San Marcos como medida de protesta y universidad suspende examen de admisión

Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMS) mantiene tomado el campus principal de esta casa de estudios como medida de protesta frente a una serie de demandas que, según señalan, no han sido atendidas por las autoridades universitaria.

Los manifestantes que se concentran en la puerta N.º 2 del recinto, ubicada en la avenida Universitaria, han colgado banderolas con menajes como “Postulantes en la lucha”.

Ellos exigen principalmente que no se cobre una pensión de 300 soles a quienes cursan una segunda carrera profesional, que se descentralice la entrega de tickets para el comedor universitario y se aumenten las raciones.

“Hemos adoptado una medida de lucha, en este caso, la toma de la Universidad de San Marcos, ya que hemos pedido hace dos semanas atrás una mesa de diálogo con la rectora, pero se nos ha negado”, dijo a RPP una de las estudiantes.

“Nuestra lucha inicia por las modificaciones del reglamento de Admisión 2026, donde algunos compañeros no pueden postular porque muchos de ellos están reservando su matrícula o algunos están estudiando en una universidad pública o en la misma universidad y quieren postular a otra carrera y no se les está permitiendo solamente por haber escogido esa carrera en un primer lugar”, agregó.

La Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra en los exteriores de la universidad, aunque hasta el momento no se han registrado enfrentamientos ni mayores incidentes.

Al respecto, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMS) informó la suspensión del proceso de Admisión 2026-I, como consecuencia de los recientes hechos ocurridos en el campus universitario.

Respuesta oficial

En respuesta a las protestas, la alta dirección de la UNMSM emitió un comunicado con una serie de medidas adoptadas:

- Incrementar las raciones del comedor universitario, tanto en la sede principal como en la de San Juan de Lurigancho.

- La participación de los alumnos en la vivienda universitaria durante el examen de admisión será de forma proporcional en las cuatro fechas.

- Sobre la segunda carrera para graduados, solo se pagará la matrícula y no habrá pago de pensión.

- Los estudiantes que ingresaron a una carrera y desean cambiar a otra podrán postular por única vez.

- Se ampliará la distribución de tickets de almuerzo en otro punto de la ciudad universitaria, previa coordinación con el Área de Bienestar Social.

Rechazan comunicado

La Federación Universitaria de San Marcos, a través de un pronunciamiento, rechazó el comunicado emitido y afirmó que la medida de protesta obedecer “al atropello del derecho a la educación”.

Asimismo, señalaron a la rectora Jeri Ramón como la principal responsable de la situación, al haber ignorado -según indicaron- las reiteradas solicitudes para establecer una mesa de diálogo que permitiera discutir su pliego de reclamos y garantizar el cumplimiento de los acuerdos.

Suspensión del proceso de Admisión 2026-I

A través de un nuevo comunicado, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMS) informó la suspensión del proceso de Admisión 2026-I, como consecuencia de los recientes hechos ocurridos en el campus universitario.

“El Vicerrectorado Académico de la UNMSM comunica a los padres de familia, postulantes y la ciudadanía en general que, debido a hechos de vandalismo provocados por personas ajenas a la universidad, nos vemos en la imperiosa necesidad de suspender el examen de admisión 2026-I que estaba programado para este 13, 14, 20 y 21 de setiembre hasta próximo aviso”, señala el documento.

“Esta decisión se toma a fin de salvaguardar la seguridad e integridad de toda la comunidad universitaria y de las instalaciones de nuestra casa de estudios”, añadió.

