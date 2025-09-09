La Libertad: Policía interviene a dos adolescentes con dinamita y carta extorsiva

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dos adolescentes de 16 años fueron intervenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP) en el distrito de Chao, provincia de Virú, región La Libertad, cuando se preparaban para dejar una carta extorsiva y cartuchos de dinamita a una de sus víctima.

La acción policial se realizó durante la madrugada gracias a información proporcionada por testigos y el análisis de cámaras de videovigilancia que registraron los movimientos sospechosos de los menores.

Durante la revisión, los efectivos hallaron un celular que contenía conversaciones relacionadas con amenazas extorsivas.

La Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Virú ha asumido el caso y ya se encuentra a cargo de la investigación.

Este hecho se suma a la alarmante cifra de adolescentes involucrados en actos delictivos en la región.

La Libertad ya registra más de 665 menores intervenidos en lo que va del 2025, superando los 606 casos reportados durante todo el 2024.