Lima Familia de mujer con cataratas denuncia que EsSalud tarda en darle cita porque médico está de vacaciones

El hijo de la mujer informó que desconoce la fecha de regreso del oftalmólogo al Hospital Carlos Alcántara de La Molina. | Fuente: RPP

La familia de una mujer de la tercera edad diagnosticada con cataratas denunció en RPP que EsSalud tarda en darle una cita porque el médico que debe atenderla se encuentra de vacaciones.

La paciente, identificada como Blanca Estrella Fabián Cangahuala de los Héros, vive en Barranco, pero fue derivada al Hospital Carlos Alcántara de La Molina para que se le realice los exámenes previos a una operación a la que debe ser sometida producto de sus cataratas.

Sin embargo, a pesar de ya tener los resultados de todos sus exámenes, el hijo de la mujer, identificado como Luis Guillermo De los Héros Fabián, denunció que -hasta el momento- no ha logrado obtener una cita preoperatoria para su madre debido a que el médico con el que fue derivada se encuentra de vacaciones.

“Me he ido dos veces para allá y me dicen que el doctor está de vacaciones y no me dan información de cuándo va a venir, luego fui el viernes y también me dijeron que está de vacaciones. Quisiera que simplemente me den la cita preparatoria con el doctor que está en el ticket y ya ir con mi madre para que dé una vez la preparen”, expresó el hijo de la mujer.

Se desconoce fecha de regreso del especialista

Caba destacar que, a la mujer y su hijo les han entregado un ticket para que soliciten la reprogramación de la cita. Sin embargo, en el documento no figura la fecha del regreso del oftalmólogo a sus labores.

Finalmente, el familiar de la mujer espera que EsSalud la asigne a otro hospital si es que el nosocomio al que fue derivada no cuenta con citas o personal disponible para estas fechas.