Contraloría: Más de 109 mil recetas de pacientes de Padomi no fueron atendidas por EsSalud por "inadecuada programación"

Gobierno Luis Castillo indicó que pacientes en estado crítico fueron afectados por esta falta de atención de EsSalud.

La Contraloría General de la República (CGR) detectó que, entre enero y noviembre del año pasado, el Seguro Social de Salud (EsSalud) no atendió más de 109 mil recetas médicas del Programa de Atención Domiciliaria (Padomi), un servicio que brinda atención a los asegurados mayores de 80 años en su domicilio.

Así lo señala un reciente informe de control, en el que se identificó que, tras realizarse un análisis del reporte denominado Recetas Emitidas sin Atención, obtenido del sistema de Explotación de Datos del ESSI, un total de 109 569 recetas del Padomi no fueron atendidas por el seguro, "no evidenciándose que se cuente con un análisis de los motivos por los cuales se encuentran en dicha situación".

Además, el órgano de control señaló que "del análisis de las recetas emitidas sin atención, se tiene que, entre los medicamentos recetados se encuentran un total de 3 848 628 unidades de fármacos que están vinculados al tratamiento de afecciones crónicas como hipertensión, diabetes, enfermedad de Parkinson, entre otras".

Al respecto, RPP conversón con Luis Castillo, gerente de Servicios Básicos de la Contraloría, quien señaló que esta situación fue generada por "una inadecuada programación" de la entidad de salud.

"OCI va a trabajar, de determinarse algún tipo de responsabilidades"

Castillo sostuvo que lo más preocupante del informe es que "tratamientos permanentes", como la diabetes o la hipertensión, fueron descuidados por EsSalud, debido a una "inadecuada programación".

"Estas más de 109 mil recetas significan que ha habido pacientes que no han recibido, de manera oportuna, esos medicamentos [para] pacientes que son críticos, en algunos casos, que pueden tener enfermedades de dolencias muy crónicas o enfermedades tan simples de controlarse, como la diabetes o la hipertensión, que si no cuentan con los medicamentos se podrían volver crónicos", indicó.

"Ahí está la importancia de este trabajo que hemos realizado en EsSalud, en el cual la idea es no parar los tratamientos. Lo que más nos preocupa a nosotros son los tratamientos permanentes, como la diabetes, la hipertensión, que en estos momentos las personas que están delicadas en su domicilio tenemos que mantenerlos bajo control. Y es ahí donde se ha identificado que estas recetas, por una inadecuada programación y que, justamente, a partir de nuestras recomendaciones, esperamos nosotros que podamos evitar que continúen estos riesgos", añadió.

El gerente de Servicios Básicos de la Contraloría resaltó que no es que las recetas no fueron atendidas por falta de medicamentos, sino que "no había una adecuada rotación en los diferentes almacenes" del seguro de salud.

"No es que no había [medicamentos]. Lo que se ha podido verificar es que, dada la rotación y la programación, hubo momentos en los cuales los medicamentos que se habían prescrito no había una adecuada rotación en los diferentes almacenes que se tenían", explicó.

En esa línea, Castillo indicó que "a partir de este informe", el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Contraloría "va a trabajar, de determinarse algún tipo de responsabilidades". Además, señaló que se ha dispuesto que OCI "acompañe el proceso adecuado de programación y de entrega de medicamentos oportunos".

"No es solamente emitir la receta, porque la receta no va a curar al paciente, lo que cura al paciente son los medicamentos y que continúe un tratamiento, y no podemos dejar de decirlo: por lo menos, hemos tenido una buena recepción, pero que esa buena recepción, a partir de este mes de enero, con nuestro Órgano de Control Institucional, vamos a hacer un programa que nos ayude a verificar que se cumpla con las recetas que se vienen emitiendo", refirió.

"Esperemos que, en estos primeros meses del año, [podamos] indicarles cuáles son los primeros resultados: uno, del proceso de mejora y, de ser el caso, si es que hubiera algún tipo de responsabilidades, con algunos servidores que, seguramente, no solamente por ineficiencia, sino tal vez por no hacer un adecuado cumplimiento de sus funciones puedan haber ocasionado que los tratamientos no se den. Un tratamiento que no se da puede ser fatal", puntualizó.

¿Qué ha respondido EsSalud?

El pasado 3 de enero, a través de un comunicado institucional, EsSalud indicó que "garantiza que la atención a los asegurados del Padomi se mantiene activa y en constante supervisión, priorizando la entrega oportuna de los medicamentos esenciales para el tratamiento de enfermedades crónicas y el bienestar de los pacientes atendidos en sus hogares".

"La atención a nuestros pacientes de Padomi se brinda con normalidad. Como parte de nuestra política de mejora continua, hemos identificado oportunidades para fortalecer aún más el servicio, implementado acciones como el envío de recordatorios de visitas médicas con 24 horas de anticipación [...] Asimismo, se han optimizado los procesos de despacho de medicamentos, asegurando la entrega oportuna y continua de los tratamientos, priorizando siempre la salud y bienestar de nuestros asegurados", indicó el seguro.

"EsSalud reafirma su política de puertas abiertas con los órganos supervisores, ratificando su disposición para colaborar en la implementación de las recomendaciones emitidas por el OCI", agregó.