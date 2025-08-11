Adulta mayor falleció tras ser atropellada por una camioneta de Serenazgo en San Juan de Lurigancho

La mujer fue trasladada de emergencia a una clínica tras ser impactada por el vehículo, pero no pudo sobrevivir. La municipalidad emitió un comunicado lamentando lo sucedido.

Una adulta mayor de 75 años murió este lunes tras ser atropellada por un patrullero del Serenazgo de San Juan de Lurigancho en la avenida Gran Chimú, ubicado en el mencionado distrito.

La víctima fue identificada como Olga Donayre Conga, quien cruzaba la pista cuando fue impactada por el vehículo de placa EUI 482. La mujer estuvo tendida en el pavimento durante varios minutos hasta que fue trasladada a la clínica San Juan Bautista, pero no pudo sobrevivir por la gravedad de sus heridas.

Clarissa Chuquilluna, hija de la víctima, manifestó que toda la familia espera la llegada del fiscal de turno para que pueda agilizar las diligencias respectivas. Además, señaló que aún desconocen con más detalles las causas del accidente.

"En los videos se ve que mi madre está cruzando la pista, mirando a todos lados, está sola, hasta que aparece la camioneta del Serenazgo que le impacta. Ella trata de evitar porque saca el cuerpo un poco y ahí es cuando la hacen 'volar' hasta la berma. (El patrullero) viene de improviso, ni siquiera para decir que no lo han visto porque ella estuvo a mitad de pista", expresó para RPP.

Municipio se pronuncia

Por su parte, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho emitió un comunicado en donde señalan que asumen la responsabilidades así como los gastos que deriven de este suceso.

Asimismo, indicaron que están recabando información para conocer cómo se dio este accidente de tránsito.