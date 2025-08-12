Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Retorno de Benavides a la Fiscalía “es un hito importante”, pero “el trabajo por rehacer en el MP está todavía pendiente”, dice Aníbal Quiroga

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga criticó la demora de Delia Espinoza para reponer en el puesto de fiscal suprema a Patricia Benavides. “Tendría que haberse repuesto cuando se ordenó”, indicó en Ampliación de Noticias.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Judiciales
00:00 · 03:54
Aníbal Quiroga criticó la demora de Delia Espinoza para reponer en el puesto de fiscal suprema a Patricia Benavides.
Aníbal Quiroga criticó la demora de Delia Espinoza para reponer en el puesto de fiscal suprema a Patricia Benavides. | Fuente: RPP / Andina

Esta mañana, Patricia Benavides llegó a la sede del Ministerio Público (MP) tras ser citada a participar en una sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos (JFS), convocada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

La extitular del MP llegó a la reunión en su calidad de fiscal suprema, tras ser restituida en el cargo por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

El doctor Aníbal Quiroga, experto en derecho constitucional, indicó en diálogo con Ampliación de Noticias que esta reunión y el regreso de Benavides a la Fiscalía aún no marca el fin de los enfrentamientos en el interior del Ministerio Público.

“Yo creo que es un hito en el camino, creo que el trabajo por rehacer en el Ministerio Público está todavía pendiente. Creo que faltan muchas cosas, pero -sin duda alguna- es un hito importante porque reivindica -de alguna manera- una situación claramente injusta que había sido dispuesta por la anterior Junta Nacional de Justicia, violando procedimientos, violando plazos, violando imparcialidades y que ahora ha sido recompuesta por la nueva Junta Nacional de Justicia”, expresó en Ampliación de Noticias.  

“Hemos visto cómo ha habido un franco desacato en los últimos tiempos que finalmente acabaría hoy, en principio, con la reposición de la doctora Benavides en donde le corresponde, porque ella fue elegida para eso. Vamos a ver qué va a ocurrir después con el curso institucional del Ministerio Público”, acotó.

Asimismo, el abogado constitucionalista criticó la demora de Delia Espinoza para reponer en el puesto de fiscal suprema a Patricia Benavides.

“Ha habido en [los] últimos tiempos cuatro derrotas del Ministerio Público en la Corte Suprema, en un juzgado constitucional a nivel de la Junta [Nacional] de Justicia. Al final de cuentas ya no le ha quedado otra alternativa más que cumplir, lo cual tendría que haberse hecho desde el principio porque si cumplimos con la ley y cumplimos con la Constitución tendría que haberse repuesto cuando se ordenó”, señaló.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Sobre una eventual designación de Patricia Benavides ante el JNE

Aníbal Quiroga también se pronunció sobre una eventual designación de Patricia Benavides como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Al respecto, el letrado indicó que la extitular de la Fiscalía debe “acatar” la decisión de darse el caso, esté conforme o no con ello.

“En el Ministerio Público los fiscales supremos tienen espacios de especialidades, pero también hay un delegado del Ministerio Público que va al Jurado Nacional de Elecciones. Es un año muy importante, es un año electoral. Por lo tanto, yo creo que la presencia de la doctora Benavides daría prestigio y realce y sería un impulso importante para el Jurado. A ella no le corresponde ahora discutir eso, le corresponde acatarlo disciplinadamente, porque además es una persona joven y tiene mucho tiempo por delante en el Ministerio Público”, concluyó.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP199 | INFORMES | Congreso proyecta gastar s/180.9 millones para renovar cinco edificios para la bicameralidad

La bicameralidad vuelve al Congreso de la República… y no viene sola. Junto al regreso de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, llega también un gasto millonario en infraestructura y logística. En total, más de 180 millones de soles serán destinados a remodelaciones, adecuaciones y nuevas construcciones. ¿Qué obras se están proyectando? ¿Son realmente necesarias? Conózcalo en el siguiente informe exclusivo de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Patricia Benavides Fiscalía Ministerio Público

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA