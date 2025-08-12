Retorno de Benavides a la Fiscalía “es un hito importante”, pero “el trabajo por rehacer en el MP está todavía pendiente”, dice Aníbal Quiroga

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Aníbal Quiroga criticó la demora de Delia Espinoza para reponer en el puesto de fiscal suprema a Patricia Benavides. | Fuente: RPP / Andina

Esta mañana, Patricia Benavides llegó a la sede del Ministerio Público (MP) tras ser citada a participar en una sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos (JFS), convocada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

La extitular del MP llegó a la reunión en su calidad de fiscal suprema, tras ser restituida en el cargo por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

El doctor Aníbal Quiroga, experto en derecho constitucional, indicó en diálogo con Ampliación de Noticias que esta reunión y el regreso de Benavides a la Fiscalía aún no marca el fin de los enfrentamientos en el interior del Ministerio Público.

“Yo creo que es un hito en el camino, creo que el trabajo por rehacer en el Ministerio Público está todavía pendiente. Creo que faltan muchas cosas, pero -sin duda alguna- es un hito importante porque reivindica -de alguna manera- una situación claramente injusta que había sido dispuesta por la anterior Junta Nacional de Justicia, violando procedimientos, violando plazos, violando imparcialidades y que ahora ha sido recompuesta por la nueva Junta Nacional de Justicia”, expresó en Ampliación de Noticias.

“Hemos visto cómo ha habido un franco desacato en los últimos tiempos que finalmente acabaría hoy, en principio, con la reposición de la doctora Benavides en donde le corresponde, porque ella fue elegida para eso. Vamos a ver qué va a ocurrir después con el curso institucional del Ministerio Público”, acotó.

Asimismo, el abogado constitucionalista criticó la demora de Delia Espinoza para reponer en el puesto de fiscal suprema a Patricia Benavides.

“Ha habido en [los] últimos tiempos cuatro derrotas del Ministerio Público en la Corte Suprema, en un juzgado constitucional a nivel de la Junta [Nacional] de Justicia. Al final de cuentas ya no le ha quedado otra alternativa más que cumplir, lo cual tendría que haberse hecho desde el principio porque si cumplimos con la ley y cumplimos con la Constitución tendría que haberse repuesto cuando se ordenó”, señaló.

Sobre una eventual designación de Patricia Benavides ante el JNE

Aníbal Quiroga también se pronunció sobre una eventual designación de Patricia Benavides como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Al respecto, el letrado indicó que la extitular de la Fiscalía debe “acatar” la decisión de darse el caso, esté conforme o no con ello.

“En el Ministerio Público los fiscales supremos tienen espacios de especialidades, pero también hay un delegado del Ministerio Público que va al Jurado Nacional de Elecciones. Es un año muy importante, es un año electoral. Por lo tanto, yo creo que la presencia de la doctora Benavides daría prestigio y realce y sería un impulso importante para el Jurado. A ella no le corresponde ahora discutir eso, le corresponde acatarlo disciplinadamente, porque además es una persona joven y tiene mucho tiempo por delante en el Ministerio Público”, concluyó.