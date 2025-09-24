Últimas Noticias
Fiscalía inició investigación a sujeto que captó a menor de 11 años por redes sociales

Sede del Ministerio Público.
Sede del Ministerio Público. | Fuente: Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Mediante un comunicado, Fiscalía indicó que la investigación contra Jonathan Laynes es por el delito contra la libertad sexual de la menor, que fue hallada en vísperas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio Público informó este miércoles sobre el inicio de una investigación a Jonathan Laynes, sujeto señalado por captar a una menor de 11 años en el distrito de San Juan de Lurigancho.

A través de un comunicado en sus redes sociales, Fiscalía indicó que la investigación contra Laynes es por el delito contra la libertad sexual de la menor, que fue hallada en vísperas, luego de que se reportara su desaparición el último domingo.

Indicaron también que Laynes, de 39 años, permanece detenido en la Depincri de Ate-Vitarte.

En tanto, la fiscal provincial Liliana Dávila informó que se realizan las diligencias urgentes e inaplazables para verificar la configuración del delito, identificar a los involucrados y asegurar los elementos de prueba para determinar la responsabilidad de Laynes.

Añadió que se recabará la declaración de la menor en cámara Gesell, además de la versión del sujeto. También se visualizará lo registrado por las cámaras de seguridad de la zona y se realizarán las pericias psicológicas a las partes.

Hallazgo de la menor

En vísperas, el Ministerio del Interior informó sobre el hallazgo de la menor de 11 años que había sido reportada como desaparecida desde el último domingo, luego de que se reuniera con el sujeto investigado, quien la contactó por un videojuego en línea.

Al respecto, la tía de la niña confirmó en RPP que la menor se encuentra a buen recaudo y que colaborarán con las investigaciones contra Laynes.

La madre de la niña había indicado a RPP el domingo que cuando llegó a su vivienda no encontró a la menor y que encontró su celular, en el que vio los mensajes que intercambió con Laynes.

"Empecé a revisar (el celular) y encontré el número del chico. O sea, él le dijo a mi hija que saliera (de la casa)... le timbré desde el celular de mi hija, tembloroso estaba (el sujeto). Yo le dije que me pasara con mi hija y ella me dice 'mami', pero este luego le quitó el teléfono", sostuvo la madre.

Ministerio Público San Juan de Lurigancho

