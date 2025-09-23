Padre de menor hallada en Ate tras perderse en SJL: gracias a un pasajero la Policía pudo salvar a mi hija

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El padre de la niña relató que su pequeña fue hallada en una cúster de transporte público en Ate. | Fuente: Video: RPP / Foto: Cámaras de seguridad

El Ministerio del Interior (Mininter) informó este martes que la menor de 11 años reportada como desaparecida el último domingo en San Juan de Lurigancho (SJL) fue hallada con vida. Como se recuerda, la niña desapareció tras reunirse con un hombre de 39 años, quien la contactó a través de un videojuego en línea.

El padre de la niña relató que su pequeña fue hallada en una cúster de transporte público en Ate y gracias al aviso de un pasajero, quien alertó rápidamente a la Policía Nacional tras identificar a Jonathan Félix Laynes Moncada (39), sujeto acusado de llevarse a la menor.

“La encontraron en una cúster y gracias a un pasajero que llamó a las autoridades la llegan a rescatar a mi hija. […] Al parecer, [Laynes Moncada] se dio cuenta que lo estaban buscando en Santa Clara y quiso escaparse. Gracias a Dios una pasajera llegó a comunicarse con la Policía y la detuvieron”, señaló a RPP.

Tras recibir el aviso, la niña y el sujeto fueron trasladados a la comisaría de Santa Clara, en Ate. El padre manifestó que ha visto a su hija demacrada al tener un primer encuentro luego de su hallazgo.

“Se encuentra mal mi hija. La veo un poco demacrada. Ahora creo que la familia tenemos que apoyarla más en estos momentos que se siente mal”, acotó.

Asimismo, el padre indicó que Laynes Moncada ha manifestado no tener responsabilidad en la desaparición de su hija. “Él dice que no tiene la culpa de nada, pero creo que todos han visto y nos han seguido también por redes sociales que hemos estado por todos lados buscando a mi hija”, señaló.

Pide cadena perpetua

El padre de la niña también ha exigido cadena perpetua para el sujeto acusado de llevarse a su hija y para todas aquellas personas que cometen delitos en contra de menores.

“[¿Qué pedido de justicia tiene contra este hombre detenido?] Cadena perpetua. […] A todas esas personas que se les mete en la cabeza abusar de las menores de edad, que les caiga toda la ley encima, cadena perpetua para todos ellos. Los niños no se merecen esto”, indicó.

El progenitor de la niña también exhortó a los padres de familia a estar más pendientes de sus hijos y lo que hacen en las redes sociales.

“Ahora los papás [deben ser] un poco más conscientes porque a veces nos dejamos mucho manipular por los hijos. Hay que poner un poquito más de nuestra parte y estar al tanto por lo que hacen nuestros hijos en las redes sociales”, agregó.

