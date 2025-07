Familiares de Gianluca Lapadula denuncian robo en su vivienda: se llevaron laptop valorizada en más de S/5 000

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fuente: RPP / Instagram - @gianluca_lapadula_official

Los familiares del delantero de la selección peruana Gianluca Lapadula denunciaron que fueron víctimas del robo de sus pertenencias mientras dormían en su vivienda, ubicada en la cuadra dos de la avenida Santa Catalina, en el distrito limeño de La Victoria.

Los parientes del futbolista accedieron a las cámaras de seguridad de la zona gracias al apoyo de sus vecinos. Según señalaron a RPP, en las imágenes se ve a un hombre cubriéndose el rostro con una gorra.

Posteriormente, el sujeto ingresó a su vivienda y se llevó una laptop valorizada en más de S/5 000, de acuerdo con el testimonio de Brigitte Román, víctima y prima del jugador ítalo-peruano.

“[El hombre] ingresa y se quedó como 10 minutos dentro de la casa. Lo que se llevó es una laptop valorizada en más de S/5 000 y una casaca. Todo esto es herramientas de estudio de mi hermano. Mi hermano se despierta porque escucha ruido, escucha que alguien está corriendo y él sale, viendo que el delincuente ya estaba prácticamente fuera de la ventana, ya bajándose y vio cómo se fue”, expresó.

No habrían recibido apoyo de la Municipalidad de La Victoria

Asimismo, Román indicó que cuando solicitaron el apoyo de la Municipalidad de La Victoria para obtener las cámaras de vigilancia y dar con el paradero del responsable del robo, no recibieron su apoyo.

“Llamamos rápidamente a la Municipalidad de La Victoria para que pueda capturar rápidamente al delincuente, diciéndoles dónde ha sido, todas las cuadras y dónde están las cámaras porque nosotros sabemos. Nos dijeron que no había nada, que no se veía nada y que iban a tratar de rondar. Rondaron, [pero] no nos avisaron nada, nosotros tuvimos que volver a llamar y ahí nos dijeron: ‘si quieres las cámaras, tienes que denunciar y recién ahí te damos las cámaras”, aseveró.

Los familiares del delantero nacional ya colocaron la denuncia respectiva en la comisaría del sector.

Además, solicitaron el apoyo de las autoridades y la presencia de mayor personal de Serenazgo de la PNP en la zona para evitar más robos. Según comentaron, por las noches personas desconocidas merodean por los alrededores.