En Ampliación de Noticias, Ignacio Sánchez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del SERNANP, indicó que actualmente los guardaparques se enfrentan a situaciones difíciles sin herramientas adecuadas y sin protección jurídica.

Lima Guardaparques cuestionan al Ejecutivo por observar ley que mejora sus condiciones laborales: ¿qué piden?

Los guardaparques le están exigiendo al Congreso de la República que apruebe una ley que les brindaría mejores condiciones laborales. Si esta norma se aprueba por insistencia, ellos podrían enfrentar con mejores herramientas a las mafias y actividades ilegales.

En Ampliación de Noticias, Ignacio Sánchez, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), indicó que actualmente los guardaparques se enfrentan a situaciones difíciles sin herramientas adecuadas y sin protección jurídica.

“Es una función importante la que cumplen los guardaparques. No solo los guardaparques, sino todos los trabajadores de la entidad SERNANP, que se compone de jefes especialistas. Combatimos los incendios forestales en el Perú. Por ejemplo, en el 2016 hemos combatido los incendios forestales en cuatro regiones sin los equipos y herramientas adecuadas. Sobre todo, sin la protección jurídica o una norma que nosotros estamos solicitando por justicia al Estado”, dijo Ignacio Sánchez a RPP.

El representante de trabajadores del SERNANP señaló que ellos tienen jornadas extenuantes, están expuestos a condiciones laborales de alto riesgo, no reciben compensaciones por horas extras, ni bonos, tampoco tienen seguro de vida, bonos, ni tienen contratos estables.

“Nosotros estamos a adentro del bosque y expuestos a los ataques de animales. Incluso, muchas veces vamos solos. Yo quiero resaltar que la labor del guadaparque en el Perú es importante, pero lamentablemente no viene siendo valorada”, enfatizó.

Piden que aprueben ley que les da beneficios

Ignacio Sánchez señaló que ellos trabajan bajo un régimen especial y que la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) no entiende que quiere calzarlo en un perfil burocrático.

“El Gobierno no entiende la realidad de los guardaparques. Las funciones de los guardaparques no es la de un vigilante simplemente. […] Las labores de un guardaparques son especiales y no se igualan a ningún funcionario del país. Nosotros estamos a adentro del bosque y expuestos a los ataques de animales. Incluso, muchas veces vamos solos”, señaló.

Cabe señalar que esta ley ha sido observada por el Poder Ejecutivo y los guardaparques exigen que se les reconozca en la legislación.