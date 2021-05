Hijo de Miguel Barraza fue detenido tras irrumpir en vivienda por escapar de centro de rehabilitación

Roberto Barraza fue trasladado a la comisaría de San Martín de Porres. | Fuente: RPP Noticias

Roberto Barraza, hijo del comediante Miguel Barraza, fue detenido la tarde de este jueves luego de que ingresara a una vivienda en el distrito de San Martín de Porres, junto a otro hombre, en su intento por escapar de un centro de rehabilitación.

Así lo denunció la dueña del inmueble, quien precisó que los dos hombres irrumpieron en su vivienda, ubicada en el jirón Filadelfia y realizaron destrozos. El domicilio vulnerado se encuentra a la espalda de dicho establecimiento especializado en jóvenes con problemas de drogadicción.

“Han hecho varios destrozos en mi casa, me han roto la puerta de vidrio por quererse escapar, me han roto el toldo, varias calaminas que tengo ahí, muchas cosas. Ya es la cuarta vez y esto no puede ser, pero por uno de ellos se ha hecho un alboroto porque es el hijo de Barraza”, dijo la vecina a RPP Noticias.

Pedido de vecinos

Los vecinos de la zona indicaron que han perdido la tranquilidad y viven con el temor de que en cualquier momento otra persona pueda ingresar nuevamente a sus hogares y que los agredan en su afán de escapar o que hagan destrozos en sus viviendas.

En esa línea, pidieron mayor presencia policial en esta zona y a la Municipalidad del distrito de San Martín de Porres que reubique el centro de rehabilitación, a fin de evitar agresiones a integrantes de sus familias.

En tanto, Roberto Barraza fue trasladado a Medicina Legal y luego retornó a la comisaría de San Martín de Porres para continuar con las diligencias de ley.

