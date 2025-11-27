Hinchas de Flamengo y Palmeiras arman la fiesta en Lima previo a la gran final de la Copa Libertadores [VIDEO]

Los hinchas departen en plena vía pública. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Furor brasileño en Lima. Miles de hinchas de Flamengo y Palmeiras ya se encuentran en nuestro país, para presenciar la gran final de la Copa Libertadores, que se disputará este sábado, 29 de noviembre, en el Estadio Monumental.

Muchos de los aficionados están aprovechando su estadía en Lima, para visitar sitios turísticos, degustar la gastronomía local, pero también para participar en diversas fiestas.

El punto de concentración de los aficionados es el pasaje San Ramón, conocido popularmente como la ‘Calle de las Pizzas’, en Miraflores; según constató un equipo de RPP en un recorrido nocturno.

Nuestra reportera contó que los hinchas del Flamengo han llegado masivamente a este punto, aprovechando la gran cantidad de restaurantes y discotecas.

La presencia de los aficionados del Flamengo en Miraflores se debe a que el plantel del ‘Mengão’ se hospeda en un conocido hotel de la jurisdicción.

En tanto, los hinchas del Palmeiras se han concentrado en Barranco, pero también en San Isidro, ya que en este distrito se encuentra el hotel de concentración del ‘Verdão’.



Seguridad en Miraflores

A través de un comunicado, la Municipalidad de Miraflores informó sobre el despliegue de más de 700 policías para reforzar la seguridad del distrito, ante la proximidad de la final de la Copa Libertadores.

Los agentes se encargarán del control y orden en puntos estratégicos del distrito, donde podrían encontrarse simpatizantes de Palmeiras y Flamengo.

El municipio adelantó que más de 700 cámaras con inteligencia artificial se sumarán al monitoreo, a lo que se le suma “el respaldo del escuadrón de drones, para mantener la vigilancia y responder de manera oportuna ante cualquier incidencia”.