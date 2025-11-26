Furor brasileño en Perú: hasta 2 800 hinchas por día han ingresado al país previo a la final de la Libertadores

Al aeropuerto Jorge Chávez han llegado cien vuelos chárter provenientes de Brasil, indicó Migraciones. | Fuente: Migraciones

Tsunami brasileño en Perú. Miles de hinchas de Palmeiras y Flamengo están ingresando a nuestro país, para presenciar la gran final de la Copa Libertadores, que se disputará este sábado, 29 de noviembre, en el Estadio Monumental de Lima.

En diálogo con RPP, Armando García Chunga, superintendente nacional de Migraciones, indicó que se ha septuplicado el flujo diario de brasileños al país, algo que podría ir incrementándose a medida se acerca el día del partido.

“El promedio normal de flujo migratorio de ciudadanos brasileños oscila entre 400 y 450 diarios. El día 24 (de noviembre), hemos tenido un promedio de 1 800 ciudadanos brasileños ingresando por diversas fronteras a nuestro país. Ayer, fueron 2 800 y, en lo que va de la mañana, ya son cerca de 600 ciudadanos brasileños”, apuntó el funcionario.

García Chunga refirió que los ciudadanos brasileños no solo están ingresando al país a través del aeropuerto Jorge Chávez, sino también a través de los distintos pasos migratorios en las fronteras.



Hinchas brasileños en Perú

Un dato que evidencia la expectativa por parte de los hinchas de Palmeiras y Flamengo en torno a la final de la Copa Libertadores es el ingreso de cien vuelos chárter, aparte de los vuelos comerciales que se atienden diariamente en el aeropuerto Jorge Chávez.

El superintendente apuntó que durante este tsunami migratorio se han reportado apenas dos inadmisiones de ciudadanos brasileños que tenían su pasaporte vencido. “Simplemente se les retorna, no se les permite ingresar”, refirió.

“Las normas de ingreso son las normas que tiene cualquier otro ciudadano extranjero que viene al país. Obviamente, la normatividad es para todos”, manifestó.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Migraciones detalló que la mayoría de brasileños (un 70 %) ha ingresado al país a través del aeropuerto Jorge Chávez, mientras que un 20 % ha accedido a territorio nacional por el Puesto de Control Fronterizo Iñapari.



📊 #MigracionesPerú 🇵🇪 registró incremento de más del 300 % en el flujo del control migratorio por la final de la Copa @Libertadores. El @AeroJorgeChavez concentró el 70 % de los ingresos, seguido del Puesto de Control Fronterizo Iñapari (20 %). pic.twitter.com/lpNYPCkLXs — Migraciones Perú (@MigracionesPe) November 25, 2025