PNP desplegará más de 1 600 agentes para resguardar la seguridad de la gran final de la Copa Libertadores

Más de 1 600 policías serán desplegados dentro y fuera del Monumental. | Fuente: Mininter

Seguridad garantizada. La Policía Nacional desplegará más de 1 600 agentes, para resguardar la gran final de la Copa Libertadores, que se disputará este sábado, 29 de noviembre, en el Estadio Monumental, de Ate.

En diálogo con RPP, el general PNP Enrique Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, detalló que a partir de las 00:00 horas del sábado se cerrará el tránsito en las inmediaciones del estadio de Universitario de Deportes, para mantener el control y poder realizar acciones preventivas.

“El día de hoy, estamos lanzando el plan de operaciones de seguridad de la final de la Copa Libertadores, entre los equipos de Palmeiras y Flamengo. Nosotros hemos contemplado para la zona de acción la participación de 1 643 efectivos policiales, para lo cual estamos desplegando los diferentes anillos”, refirió el alto mando.

“Quiero indicar que el día viernes 28, a las 18:00 horas, vamos a instalar los servicios policiales, un día antes. A las 00:00 horas del día 29 vamos a realizar el cierre de vías, vamos a aislar el recinto deportivo, para empezar a realizar las actividades de especialidad, como es la Policía Canina, para la detección de artefactos explosivos”, agregó.

El jefe policial detalló que las puertas del Estadio Monumental se abrirán al mediodía del sábado, para permitir el ingreso de los hinchas, teniendo en cuenta de que el partido está programado para las 4:00 p.m. (hora peruana).

“Decirle a la población que llegue con anticipación, que tengan el ticket y su DNI a la mano. Está prohibido el ingreso de personas que hayan ingerido bebidas alcohólicas”, apuntó.

El general Felipe Monroy adelantó que se está coordinando con la Superintendencia Nacional de Migraciones para supervisar la situación migratoria de los ciudadanos que ingresan al país, con el fin de garantizar la seguridad y el orden durante la gran final de la Libertadores.



Incidente en Miraflores

En otro momento, el jefe de la Región Policial Lima se refirió a un incidente ocurrido ayer, martes, en el pasaje San Ramón, conocido popularmente como ‘Calle de las Pizzas’, en pleno corazón de Miraflores.

Según Felipe Monroy, dos personas, presuntamente hinchas de Palmeiras y Flamengo, protagonizaron una gresca que fue “controlada rápidamente”, sin que escalara a mayores.

“Fue un hecho aislado. Me comuniqué con el alcalde (de Miraflores, Carlos) Canales y hemos reforzado la labor de patrullaje disuasivo. De ayer para hoy, ni serenos ni cámaras han tenido reportes de violencia”, sentenció.

