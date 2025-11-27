Al ritmo de Los Destellos: Flamengo llegó a Lima para disputar la gran final de la Copa Libertadores [VIDEO]

El Flamengo llegó anoche a Lima, para disputar la gran final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, partido que se jugará este sábado, 29 de noviembre, en el Estadio Monumental de Ate.

En sus redes sociales oficiales, el club brasileño compartió un video en el que se ve la llegada al Grupo Aéreo N° 8 del avión con su plantel. Lo más llamativo es que el clip está acompañado de la canción Elsa, éxito del grupo peruano Los Destellos.



En otra publicación, el Flamengo destacó la importancia del duelo de este sábado ante Palmeiras, al que lo calificó como “una cita con la historia”, ya que tanto el ‘Mengão’ como el ‘Verdão’ definirán al primer equipo brasileño en conseguir cuatro títulos de la Copa Libertadores.

Tras pisar suelo peruano, el plantel del Flamengo enrumbó hacia su hotel de concentración, en el distrito de Miraflores. En este lugar, jugadores y cuerpo técnico fueron recibidos por cientos de hinchas, tal como puede verse en un video compartido por el club.



En Lima, Flamengo tiene planificado entrenar en las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional (Videna), en el distrito de San Luis.

Según la agencia EFE, el plantel del ‘Mengão’ fue despedido de Río de Janeiro por una multitud de hinchas, lo que provocó algunos disturbios en el aeropuerto.



Palmeiras también ya está en suelo peruano

Con el arribo de Flamengo, ya están en suelo peruano los dos protagonistas de la gran final de la Copa Libertadores, ya que el plantel del Palmeiras llegó a Lima la tarde del miércoles.

En videos compartidos en sus redes sociales, puede verse la masiva recepción que tuvieron los jugadores y cuerpo técnico del Verdão.

El cuadro de Sao Paulo se hospeda en un hotel de San Isidro y, previo al partido del sábado, entrenará en el Estadio Alejandro Villanueva, de Alianza Lima.

