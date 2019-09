Hombre intentó suicidarse en el puente Aramburú. | Fuente: RPP Noticias

Con las piernas colgando al vacío y encadenado de los brazos a la baranda metálica del puente Aramburú, un hombre causó desconcierto y preocupación entre los transeúntes y conductores de la vía expresa de Paseo de la República.

Esto ocurrió pasada las seis de la mañana cuando un equipo de RPP Noticias divisó a Ramiro Rodríguez Núñez, quien llevaba un cartel pegado al pecho y culpaba a la corrupción por la pérdida de su empleo, así como de la crisis social y política del país.

"No hay forma, señor, prefiero mi muerte antes que la de mi familia”, le dijo al reportero de RPP Noticias que intentó persuadirlo de ponerse a buen recaudo.

“Yo he presentado un proyecto que termina con la crisis económica, social y contra la corrupción del país, he presentado a la presidencia, al primer ministro, al congresista Yonhy Lescano, pero nadie me hace caso”, declaró.

Detrás de la baranda metálica dos hombres lo acompañaban con pancartas blancas en las manos y el texto denunciaba corrupción en la SUNAT. Policías de la comisaria de San Isidro lo retuvieron por unas horas y después lo enviaron al Hospital Casimiro Ulloa.