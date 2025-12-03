El sismo de mayor magnitud tuvo una magnitud 4.9. | Fuente: RPP

Hasta tres sismos de regular magnitud remecieron Lima y Callao en menos de 24 horas, según reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.

El primer temblor de esta seguidilla se registró a las 11:41 a.m. del martes. Tuvo una magnitud de 4.6 y su epicentro se ubicó en el mar, a 56 kilómetros al suroeste del Callao.

Horas después, a las 5:06 p.m., un sismo de magnitud 4.9 sacudió la región Lima. Su foco fue localizado a 22 kilómetros al oeste de Huaral, según el reporte del IGP.

Finalmente, a las 7:17 p.m., un temblor de magnitud 3.7 se sintió en la capital. El epicentro del movimiento se ubicó a 21 kilómetros al norte de la localidad de Ricardo Palma, en la provincia de Huarochirí.

