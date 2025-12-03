Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Hasta tres sismos de regular magnitud remecieron Lima y Callao en menos de 24 horas

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

En diálogo con RPP, el jefe del IGP, Hernando Tavera, indicó que la población debe estar preparada para reaccionar inmediatamente ante la ocurrencia de un sismo.

Lima
00:00 · 02:28
El sismo de mayor magnitud tuvo una magnitud 4.9.
El sismo de mayor magnitud tuvo una magnitud 4.9. | Fuente: RPP

Hasta tres sismos de regular magnitud remecieron Lima y Callao en menos de 24 horas, según reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.

El primer temblor de esta seguidilla se registró a las 11:41 a.m. del martes. Tuvo una magnitud de 4.6 y su epicentro se ubicó en el mar, a 56 kilómetros al suroeste del Callao.

Horas después, a las 5:06 p.m., un sismo de magnitud 4.9 sacudió la región Lima. Su foco fue localizado a 22 kilómetros al oeste de Huaral, según el reporte del IGP.

Finalmente, a las 7:17 p.m., un temblor de magnitud 3.7 se sintió en la capital. El epicentro del movimiento se ubicó a 21 kilómetros al norte de la localidad de Ricardo Palma, en la provincia de Huarochirí.

Informes RPP

Pedro Castillo: el profesor que llegó a la presidencia y terminó como golpista

El intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 marcó un punto de quiebre en la historia política reciente del Perú. Este informe reconstruye los hechos previos que llevaron al entonces presidente Pedro Castillo a intentar quebrar el orden democrático, así como el proceso judicial en su contra.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Sismo IGP Lima Callao

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA