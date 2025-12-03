Hasta tres sismos de regular magnitud remecieron Lima y Callao en menos de 24 horas, seg\u00fan report\u00f3 el Instituto Geof\u00edsico del Per\u00fa (IGP) en su p\u00e1gina web.El primer temblor de esta seguidilla se registr\u00f3 a las 11:41 a.m. del martes. Tuvo una magnitud de 4.6 y su epicentro se ubic\u00f3 en el mar, a 56 kil\u00f3metros al suroeste del Callao.Horas despu\u00e9s, a las 5:06 p.m., un sismo de magnitud 4.9 sacudi\u00f3 la regi\u00f3n Lima. Su foco fue localizado a 22 kil\u00f3metros al oeste de Huaral, seg\u00fan el reporte del IGP.Finalmente, a las 7:17 p.m., un temblor de magnitud 3.7 se sinti\u00f3 en la capital. El epicentro del movimiento se ubic\u00f3 a 21 kil\u00f3metros al norte de la localidad de Ricardo Palma, en la provincia de Huarochir\u00ed.