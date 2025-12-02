El sismo fue sentido a las 11:41 a.m. | Fuente: IGP

Un sismo de magnitud 4.6 remeció Lima y Callao esta mañana, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.

El epicentro del sismo -sentido a las 11:41 a.m.- se ubicó en el mar, a 56 km al suroeste del Callao, a una profundidad de 44 kilómetros.

Según el IGP, el remezón fue sentido con una intensidad de grado III-IV en la escala de Mercalli en el distrito chalaco de Bellavista.

En tanto, a través de RPP, oyentes reportaron haber sentido con intensidad el temblor. Muchos de ellos aseguraron haber salido de sus viviendas, para salvaguardar su integridad.



En tanto, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú reportó que el sismo no ha generado alerta de tsunami en nuestro litoral.

¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hizo un llamado a la ciudadanía a construir en suelos seguros y con criterios técnicos, para reducir el riesgo sísmico.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El funcionario recordó que el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, por lo que fenómenos como el sismo de magnitud 6.1 que sacudió Lima el pasado 15 de junio pueden repetirse en cualquier momento.

“No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.

