Lima Il Divo en Lima: fanáticos indignados por cancelación del concierto a pocas horas de iniciar el espectáculo

Fanáticos de la agrupación musical, Il Divo, no pudieron ocultar su tristeza y decepción tras enterarse -a último momento- de la cancelación del concierto que los artistas debían ofrecer este sábado, 1 de junio, en la Sede Legado de la Videna, en el distrito limeño de San Luis.

Según pudo constatar RPP, los seguidores del famoso cuarteto de música clásica crossover se enteraron en la puerta de ingreso que el espectáculo no se llevaría a cabo, presuntamente por motivos de seguridad.

“Cuando hemos llegado a la puerta simplemente salió la señorita a comunicarnos que hoy día no se va a dar el evento porque no han presentado las medidas de seguridad para Il Divo”, indicó una de las fanáticas.

A ello, agregó que “eso depende de la promotora, no de ellos (Il Divo). Ellos vinieron y al ver que el escenario no era seguro, dijeron que no iban a poder cantar”.

“Recién hoy nos han dicho y todos se han quedado en shock, muchos han venido de provincias y de otros países”, manifestó.

Fanáticos de Il Divo indignados por cancelación del concierto | Fuente: RPP

Cancelan show hasta nuevo aviso

Los seguidores de Il Divo refirieron, además, que una representante de la productora, ArtSeven, informó que el concierto se realizaría este domingo, 2 de junio, a la misma hora (8:00 p.m.); sin embargo, minutos después emitieron un comunicado en el que anunciaban la cancelación del espectáculo “hasta nuevo aviso”.

“Lamentablemente por problemas técnicos y para resguardar la seguridad de todos ustedes, queremos informarles que hemos tenido que cancelar el show del día de hoy hasta nuevo aviso”, sostiene el documento.

En el escrito se lee, también, que “los atrasos técnicos no han sido por parte del equipo de Il Divo” y que “el promotor asume la responsabilidad”.

Finalmente, afirma que para aquellos que deseen que se les devuelva el dinero, esto “está asegurado al 100 % a su solicitud a partir del lunes 3 de junio”.