Independencia: motociclista fallece tras accidente en la Panamericana Norte

Independencia: accidente dejó un motociclista muerto en la carretera Panamericana Norte
Según informó la Policía, la víctima, de 35 años, habría perdido el control de su unidad por lo que terminó chocando contra una vehículo. El impacto provocó que el motociclista cayera a la pista, perdió la vida de manera inmediata.

Lima
Un motociclista de al menos 35 años falleció en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Panamericana Norte, cerca al cruce con la avenida El Pacífico, en el distrito limeño de Independencia.

Según informó la Policía, la víctima habría perdido el control de su unidad por lo que terminó chocando contra un vehículo.

El impacto provocó que el motociclista cayera a la pista, perdió la vida de manera inmediata.

Debido al accidente, se registró congestión vehicular en sentido de sur a norte. 

Al lugar de los hechos llegaron personal de PNP y representantes del Ministerio Público, que tras las diligencias ordenaron el levantamiento del cadáver y su traslado a la Morgue Central de Lima.

Por la madrugada, se restableció la circulación en la zona.

En lo que va del año 2 100 fallecieron a nivel nacional en accidentes de tránsito, siendo Lima la región con más víctimas, en este caso con 447 fallecidos

Independencia Panamericana Norte accidente

