Padres de familia alertan de peligros en la Vía Expresa Sur por falta de señalética e infraestructura para peatones

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Padres de familia y vecinos han expresado su preocupación por la falta de señalización y medidas de seguridad en la Vía Expresa Sur, a la altura del colegio Champagnat, en el distrito limeño de Santiago de Surco.

A través del Rotafono de RPP, advirtieron que los vehículos circulan a alta velocidad por esta vía, la cual divide los dos campus del colegio, generando un alto riesgo para estudiantes, docentes y vecinos que transitan diariamente por la zona.

"Tenemos un problema con la Vía Expresa. Sucede que están transitando vehículos por el carril central a alta velocidad y no sabemos si realmente eso está inaugurado, cuando no hay ninguna señal, ningún cruce, ningún semáforo y ningún tema de control. Nosotros tenemos dos campus que están cortados por la Vía Expresa y es donde transitan padres, niños, profesores y resulta ser un peligro", denunció un padre de familia.

Otras vecinas también señalaron que no hay personal que regule el tránsito. RPP llegó al lugar y constató que no existe señalización y solamente hay presentes de carteles en las vías auxiliares.

Ante este escenario, los vecinos les piden a las autoridades que tomen atención a su pedido para que esta obra no ponga en peligro a la población que vive por esta zona y se tomen acciones de inmediato.

Vía Expresa Sur: Padres de familia alertan de peligros ante la falta de señalética e infraestructura | Fuente: RPP