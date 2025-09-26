¿Quién era ‘Muñequita Flor de Bolivia’, la joven cantante que murió en el trágico accidente en Moquegua?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La joven cantante boliviana Felicia Isabel Mendoza Aruquipa, conocida artísticamente como ‘Muñequita Flor de Bolivia’, figura entre las 14 víctimas del triple choque ocurrido la noche del miércoles, 24 de septiembre, en la vía Interoceánica, en el sector de Chilligua, región Moquegua, informó la Policía Nacional.

La artista de 23 años viajaba en un miniván junto con sus músicos y su madre, Isabel Aruquipa de Mendoza, cuando la unidad colisionó con dos vehículos de carga pesada. El grupo se dirigía hacia la provincia de Candarave, en Tacna, para participar en la fiesta patronal de la Virgen de las Mercedes.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que entre las víctimas también estarían integrantes de la agrupación musical boliviana ‘La Voz Inquebrantable Muñequita Flor’s y La Nueva Tendencia Musical de Bolivia’, con quienes la cantante realizaba presentaciones en el sur del Perú.

Vehículos de carga pesada chocaron contra miniván de artistas | Fuente: RPP

¿Quién era Muñequita Flor de Bolivia?

Felicia Isabel Mendoza Aruquipa inició su carrera musical en el folklore boliviano y, en pocos años, logró ganarse un espacio en los escenarios peruanos, especialmente en la región Puno. Su estilo y voz eran comparados con los de la recordada cantante peruana ‘Muñequita Sally’ (Flor Quispe), quien también falleció en un accidente de tránsito en abril de 2024.

Su repertorio incluía temas que fueron bien recibidos por el público, como Asesino de Amor, Mil años, La vida es una sola y Celoso eres tú.

Folklore de luto

El fallecimiento de la ‘Muñequita Flor de Bolivia’ junto con su madre ha generado conmoción entre sus seguidores en Bolivia y el sur del Perú, donde su música había encontrado gran acogida.

Las investigaciones de la Policía Nacional continúan para esclarecer las causas exactas del accidente que dejó 14 víctimas mortales y varios heridos en la vía Interoceánica.

Fallecidos y heridos

Entre los fallecidos, se encuentran la también cantante boliviana Laura Mamani Apaza (26), mientras que las víctimas de nacionalidad peruana son Domingo Quiro Calsina (54) y Yony Alex Mamani Checasaca (22).

Por otro lado, son tres personas que resultaron heridas en el accidente de tránsito registrado en la carretera Puno-Moquegua y se vienen recuperando en el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno, según informó el hospital a través de un comunicado oficial.

Los pacientes fueron identificados como Huahua Soncco Gutiérrez Busch Aderly (22), Jove Condori Rony Denison (26) y Copa Gómez Juan Hilario (28), quienes presentan politraumatismos y traumatismo encéfalo craneano (TEC).