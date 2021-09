Indignación ciclista: por qué Lima sigue siendo un peligro para ellos y cómo debería actuar el MTC, según especialistas

Numeroso grupo de ciclistas realizó un plantón el pasado miércoles para pedir justicia por la muerte de Ernesto Contreras. | Fuente: RPP Noticias / Municipalidad de Miraflores

La muerte de Ernesto Contreras, joven que fue atropellado el pasado miércoles en la intersección de las avenidas Paseo de la República y 28 de Julio en Miraflores, ha despertado la indignación de ciclistas y personas que usan movilidades eléctricas y que piden mayor protección ante la fragilidad frente a los transportistas.

El atropello ocurrió luego de que dos ciclistas le reclamaran al conductor del bus de la empresa ‘Chama en movimiento’ por cerrarles el paso; sin embargo, este no les hizo caso y avanzó a gran velocidad. Ernesto Contreras Letona, quien iba en un scooter eléctrico, fue impactado por el bus y posteriormente murió.

A una semana del trágico accidente, la zozobra continúa entre los ciclistas que se sienten frágiles ante conductores irresponsables y la situación conlleva a realizarnos muchas preguntas. ¿Por qué no hay una mayor preferencia a ciclistas y peatones en Lima? ¿Por qué se ha prorrogado el inicio de las multas a ciclistas? ¿Qué medidas debe adoptar el Gobierno para frenar los accidentes a ciclistas? Entre otras.

Por ello, RPP conversó con dos especialistas en tránsito quienes a través de sus organizaciones han evaluado la situación del ciclista en una metrópoli como Lima, por varios años.

Mariana Alegre, coordinadora general del observatorio ciudadano Lima Cómo Vamos, comenta que la promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte se generó hace varios años atrás y comenzó a crecer con la pandemia. Sin embargo, es consciente de que los ciclistas se están exponiendo a un montón de riesgos. “Ciertamente son usuarios vulnerables”, opina Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz ámbar,

El representante de esta ONG indica que el problema está en cómo los conductores adquieren la licencia de tránsito y la ausencia de educación vial en las escuelas. “Se debe incluir en el sílabo escolar para que los estudiantes puedan ir conociendo estas normas. Cuando terminen el bachillerato o secundaria están calificados para tener su licencia de conducir”, comenta a RPP.

Ambos expertos en movilidad sostenible consideran que aún en el Perú nos falta comprender que la bicicleta es una respuesta favorable en la protección del medio ambiente y descongestionamiento vehicular.

¿Cuál es el error del MTC?

El pasado 3 de septiembre se tenía pensado poner en práctica la aplicación de multas a ciclistas. Esta norma se anuló hasta el 2 de marzo de 2022. Los especialistas consideran que estuvo bien que no se haya aplicado la norma porque tenía muchos errores.

Para Mariana Alegre, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) “ha hecho mal en incorporar algunas sanciones y normas para ciclistas a pesar de que grupos de ciclistas le han dicho por dónde ir. Esto no quiere decir que no deben de incluir normas para ciclistas, pero no han entendido que su rol es promover”, sostiene.

“Lo que se tiene que hacer es generar incentivos, en lugar de generar barreras. Si quieres que la gente maneje bicicletas, construye ciclovías apropiadas, genera cruces seguros, baja la velocidad de los vehículos. Si no quieres que la gente use auto, ofrece transporte público de calidad, mejores conexiones, etc”, explica la representante de Lima cómo vamos.

En la línea de ella, las multas se deberían aplicar cuando haya el ecosistema para que los ciclistas se puedan desenvolver con tranquilidad.

Quispe Candia, por el contrario, afirma que sí debería haber multas a ciclistas, pero antes estos deben ser adiestrados en normas de tránsito y ser obligados a capacitarse. “Si se resisten en ir a una capacitación, recién allí ponerles una multa”, opina.

“Por ejemplo, los conductores de vehículos livianos y mayores tienen que pasar por tres requisitos (examen médico, examen escrito y de manejo). En el caso de los ciclistas, no hay necesidad de que den un examen de habilidad en el manejo, pero deberían pasar un examen psicólogo y de reglamento”, sostiene.

Vehículos motorizados vs. Vehículos mecánicos

Las bicicletas son vehículos mecánicos y por ello no pueden competir con motorizados. Aquí entra la disputa de si un scooter eléctrico, movilidad que usó Ernesto Contreras el día que fue atropellado, debería de utilizar la ciclovía o la calzada.

“Ahí se toma en función de la velocidad y capacidad del motor. No la metas a la ciclovía si tu bicicleta va a 60 km/h. Es muy peligroso”, comenta Mariana Alegre. “Sin embargo, aquí se puede ver que hay conflicto. No creo que tampoco sea necesariamente lo correcto, pensar en tratar dos tipos de ciclovía”.

Luis Quispe Candía señala que este es un importante problema, pues la norma dice que los vehículos de movilidad personal que deben utilizar máximo 25 km/h, según la resolución ministerial 308-2019-MTC. Ahí están las características de movilidad personal.

Vehículos de Movilidad Personal (VMP): También llamados Vehículos de Movilidad Urbana. Es aquel vehículo equipado con un motor eléctrico que permite su propulsión a una velocidad máxima de construcción de hasta 25km/h. Dicho vehículo por su diseño y características solo permite el desplazamiento de una (1) persona o usuario. Se consideran VMP a las patinetas, monopatines, monociclos, vehículos autoequilibrados, los cuales no son vehículos automotores o ciclomotores, debiendo circular en estricto por el carril derecho de la calzada de las calles y jirones, o en su defecto, el carril más cercano de la acera o ciclovías de las mismas."



El problema se extiende más cuando no existen ciclovías y los ciclistas entran a las veredas. Mariana Alegre cree que “lo importante es también entender que ambos son vulnerables en cuanto a los vehículos”.

“Ellos -ciclistas y peatones- están compitiendo por un espacio seguro. Si seguimos promoviendo veredas ridículamente delgadas. Estás generando que peatones y ciclistas se estén arrebatando la obra, mientras que al carro le entregas todo el lugar”, dice a RPP.

Las multas a ciclistas no funcionarán

De nada servirá aplicar multas a ciclistas si estas son irrisorias, opina Luis Quispe Candia. Hace unos años se aplicaron las multas a peatones. Durante todo el tiempo que estuvo activa esa norma se han puesto 37 mil papeletas a peatones y solo han pagado un promedio de 7800, detalla el experto. Conclusión: De nada sirvió el esfuerzo.

“Eso hace daño y está mal. No se puede poner multas con cifras irrisorias y lo que se deben hacer es obligarles a poner multas del 10% de una UIT, para que la sientan. Al menos el 5% de la UIT”, comenta.

La aplicación de multas supone también que los policías estén atentos a otro grupo de posibles infractores, a parte de los conductores de autos. Entonces es un gasto de personal y de fuerzas para atender otros eventos como la delincuencia.

“Un paquete de multas que se muestran como salvadoras no ayuda a promover; por lo contrario, entorpece esa promoción del uso de la bicicleta”, señala Mariana Alegre.

Asimismo, la representante de ‘Lima cómo vamos’, pide que la velocidad de los carros en las zonas urbanas se disminuya, de este modo evitar fatalidades. El uso de casco y chaleco reflector, dos elementos que no son obligatorios en otras ciudades del mundo para ciclistas, lo serán en Lima si estos siempre tendrán que manejar a la defensiva ante automovilistas irresponsables.

Finalmente, Quispe Candia exhorta la capacitación de ciclistas en normas de tránsito, para la aplicación de restricciones punitivas a ellos. “Lo ideal sería que los ciclistas no necesitarán usar tantos elementos de protección, pero creo que por el momento está difícil de lograrlo”, concluye.

El uso de bicicleta se masificó con la pandemia de la COVID-19 por ser un transporte que evita aglomeraciones. | Fuente: Andina | Fotógrafo: FRANCISCO ROBLES