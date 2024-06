Niños y adolescentes recuperan la visión tras operaciones de cataratas en el INSN de Breña

¿Cómo es la convalecencia o recuperación luego de una operación de cataratas? Para poder operar de cataratas el paciente debe estar consciente que su agudeza visual ha bajado. Si un paciente tiene cataratas, pero su agudeza visual no está comprometida no se le opera. Hay cataratas que si bajan considerablemente la visión. Primero se opera un ojo y luego de dos semanas en promedio se opera el otro, así lo explicó el doctor Félix Antonio Torres Cotrina, director general del INO, especialista en baja visión. Indicó que luego de la operación se le pone un protector ocular al paciente, este debe evitar toser o hacerlo despacio, también evitar estornudar, no ingerir ají porque provoca tos, no correr, no hacer actividad física de lo contrario puede producir un derrame y tampoco debe tocarse el ojo.