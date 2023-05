Fiscalía pide nueve meses de prisión preventiva para abogado que disparó contra vivienda de su vecino

El Ministerio Público (MP) pidió nueve meses de prisión preventiva contra el abogado Carlos Wiesse Asenjo, acusado de disparar varias veces contra la puerta de uno de sus vecinos, en un edificio ubicado en el distrito limeño de San Isidro. El incidente se registró el último sábado 27 de mayo.

A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía detalló que al letrado se le imputan los presuntos delitos de uso de armas en estado de ebriedad, peligro común y otros, en agravio de su vecino y la sociedad.

“Este requerimiento se realiza para garantizar la presencia del investigado en el desarrollo del proceso, luego de que efectuara disparos de bala al interior del edificio donde vive en San Isidro y causara daños a los bienes del agraviado”, se lee en el tuit.

🚨Primera Fiscalía Penal de San Isidro-Lince solicitó 9 meses de prisión preventiva contra Carlos Alberto Wiesse Asenjo, por los presuntos delitos de uso de armas en estado de ebriedad, peligro común y otros, en agravio de Renán Mantilla Ramírez, Ana Apaza Mejía y la sociedad. pic.twitter.com/4lYsfBe8Bq — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) May 30, 2023

Las cámaras de seguridad captaron el preciso instante en que Wiesse baja de su camioneta, saca un objeto contundente de la maletera trasera y, luego, arremete contra el vehículo de su vecino en el estacionamiento ubicado en el sótano del edificio.

El dueño de la camioneta atacada no se encontraba en el edificio en ese momento, pero al llegar a su domicilio, el vigilante le recomendó no subir a su departamento en el séptimo piso, puesto que Wiesse se encontraba en el lugar y acababa de lanzar varios disparos contra su vivienda.

El abogado descargó por lo menos siete balazos contra la puerta y la pared del frontis del departamento, de acuerdo con los primeros registros de la Policía.

Las imágenes de las cámaras de videovigilancia también muestran el momento en el que Wiesse es sacado del edificio por agentes de la Policía con las manos esposadas para ser trasladado a la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri), donde aún permanece detenido.

Mientras tanto, el agraviado, con quien el abogado mantendría un rencilla desde el 2020, cuando se difundió el video en el que se le escucha insultando a un grupo de policías, también llegó a la Depincri Miraflores para interponer la denuncia.

Además del pedido de prisión preventiva, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) dispuso la cancelación definitiva de la licencia de uso de arma de fuego que tenía Wiesse Asenjo.

Los insultos racistas de Carlos Wiesse

No es la primera vez que al abogado está en el ojo de la tormenta. A inicios de abril de 2020, Wiesse fue grabado por sus vecinos insultando y humillando a policías que patrullaban las calles de San Isidro, en un momento de máxima vigilancia del aislamiento social en la primera etapa de la pandemia de la COVID-19.

"Qué me vas a cuidar, cholo de m***, yo me cuido solo. No tienes plata para estudiar en la universidad ni nada, por eso eres policía, ahora cuídame", se le escuchó gritar desde su balcón en aparente estado de ebriedad.

Además, criticó el reconocimiento de la ciudadanía a la labor de los efectivos policiales: "Policía, haz tu trabajo, no sé por qué te aplauden, es tu trabajo, no entiendo, que me aplaudan a mí".