Jorge Muñoz cuestionó a alcalde de Puente Piedra por liderar protestas en Panamericana Norte

El alcalde señaló que durante los tres días de cierre de la avenida se recogieron más de 300 toneladas de basura. | Fuente: Municipalidad de Lima

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, cuestionó el actuar de su par de Puente Piedra, Rennán Espinoza, quien lideró las protestas ocurridas esta mañana en el kilómetro 30 de la Panamericana Norte en contra del cobro de peajes.

Muñoz Wells apuntó que se trataría de un "doble discurso" ya que un día antes se habían reunido para analizar este problema. "Hemos hablado con el alcalde de Puente Piedra y me dijo que estaba satisfecho. Parece que fuese un doble discurso porque me dijo que estaba satisfecho y ahora no sé por qué lidera una protesta", apuntó a la prensa.

Esta mañana, cientos de personas realizaron una nueva protesta contra los peajes de Rutas de Lima y Lamsac. Ellos reclamaban la anulación de los contratos de concesión.

"Estamos en proceso de evaluación conjunta con los concesionarios. Estamos buscando que se reequilibre los contratos y eso lo estamos haciendo dentro de la legalidad y formalidad", apuntó Muñoz.

El burgomaestre, quien se hizo presente en la inauguración de la avenida Aviación que permaneció cerrada durante 72 horas, señaló que en ese tiempo se logró recoger más de 300 toneladas de basura.

Además, indicó que se han sembrado 75 árboles y se prevé que se facilitará el acceso a 2,400 puestos a los comerciantes ubicados en galerías y mercados del Cercado de Lima.