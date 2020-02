#HaceUnMomento ESCOLAR LE TIRA AGUA A JORGE MUÑOZ Escolar de SECUNDARIA COMBATIVA encara al Alcalde de Lima y LE TIRA AGUA EN LA CARA a Jorge Muñoz por no cumplir promesa de reunirse para dialogar sobre EL PASAJE ESCOLAR DEL METROPOLITANO. ... No no habíamos olvidado de ti... Un hombre que mintió a todos los escolares y defraudó al pueblo.(o caso ya no se acuerdan de los peajes) Agárrate Muñoz, Ministra de educación y Presidente Vizcarra. Se acerca marzo y los escolares de todo el país venimos más fuertes que nunca... *Exigimos mejor educación pública. *Vida digna para nuestros hermanos escolares peruanos que viven en condiciones inhumanas. *Reducción de la tarifa del metropolitano. *Garantía del Qaliwarma que intoxica niños entre otras demandas que tiene el estado con todos los niños y adolescentes peruanos. #SecundariaCombativa #EscolarConscienteJamásSeráSirviente Disfrute los carnavales señor Jorge Muñoz todavía queda agua para los demás corruptos ;) Si esto hizo una escolar imagínense que podemos hacer todos juntos... *No nos digan que no fueron las formas porque se le solicitó mas de 3 VECES una reunión y nunca asistió ni respondió pese a que ya se habia comprometido ante toda la prensa* #VolvieronLosPayasosEscolores #TodosSomosPayasos