Presidente José Jerí sobre fallecido en protesta: "Que las investigaciones determinen con objetividad los hechos"

El mandatario emitió un breve mensaje en su cuenta de X para expresar sus condolencias por la muerte de Eduardo Ruiz Sanz.

El presidente José Jerí se pronunció esta madrugada tras conocerse la muerte de un fallecido durante las protestas ocurridas en el Centro de Lima y pidió que se esclarezca "con objetividad" lo sucedido.

"Lamento el fallecimiento del ciudadano Eduardo Ruiz Sanz de 32 años. Fuerza a su familia en este momento. Que las investigaciones determinen con objetividad los hechos y responsabilidades", escribió en X.

El mandatario no emitió más información sobre lo sucedido con la muerte de Ruiz Sanz, pero durante la jornada de movilizaciones que se dieron en varias regiones del país emitía algunos mensajes en sus redes sociales actualizando la cifra de heridos tanto de policías como civiles.

Fernando Lozada, funcionario de la Defensoría del Pueblo, informó para RPP sobre el fallecimiento de Eduardo Ruiz Sáenz, cuyo cadáver se encuentra en el Hospital Arzobispo Loayza.

"El tema de la necropsia determinará la situación por las cuales el señor ha fallecido. No podría o adelantar opinión respecto a un tema que está en investigación", indicó el funcionario.

Las autoridades competentes ya entiendo han tomado conocimiento del caso y se han iniciado las investigaciones preliminares", añadió.

Número de heridos en aumento

La Defensoría del Pueblo indicó la noche del miércoles que, en el marco de las manifestaciones contra el Gobierno y el Congreso, se han registrado 102 personas heridas policontusas, entre policías y civiles, ingresadas a emergencias de diversos hospitales de la capital.

Así lo dieron a conocer a través de un mensaje en su cuenta de X, donde dieron cuenta sobre la cifra de civiles y policías heridos.