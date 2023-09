La Victoria: intervienen tiendas de centro comercial que vendían productos que atentarían contra la salud

Miembros de la Policía Nacional intervinieron este viernes 43 stands del centro comercial Hierba Sana, ubicado en La Victoria, por presuntamente incurrir en el delito contra la salud pública. De estos locales, se han decomisado productos en 15 de ellos.

Ivan Lizzetti, director de Seguridad del Estado, señaló que hay descubierto varias irregularidades entre los objetos que se venden en este establecimiento, pues la mayoría no contaba con registro sanitario ni los permisos de Digesa.

"Vamos interviniendo 43 stands, todas con las personas que lo están conduciendo y vamos verificando que en la mayoría de ellos venden productos sin registro sanitario. Hicimos la consulta al sistema de Digesa. También vimos que estos registros que figuran en algunos productos no les corresponde al tipo que lleva la etiqueta. En algunos casos vimos que ese registro sanitario no existe, entonces estamos ante productos que no garantizan el consumo humano. Hay productos también con fecha vencida o adulterados", explicó Lizzetti en RPP.

El jefe policial también señaló que los propietarios de estos 15 locales fueron arrestados mientras duren las investigaciones del caso.

Incautan más de 700 celulares

la Policía Nacional, junto a personal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima, incautaron hace unas semanas 705 equipos móviles de dudosa procedencia durante un operativo inopinado en la galería La Portada de Gamarra II y en locales comerciales ubicados en las cuadras 5, 6 y 7 de la avenida Aviación, en el distrito de La Victoria.

Como parte de la campaña 'Celulares manchados de sangre', se inspeccionó un total de 28 puestos que ofrecían el servicio de reparación y venta de accesorios para teléfonos.

Según informaron las autoridades, del total de celulares decomisados, 34 fueron reportados como robados.

Asimismo, se detuvo a 16 personas, los cuales serán denunciados por los presuntos delitos de hurto agravado y contra el patrimonio en la modalidad de receptación agravada o simple.