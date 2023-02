La Victoria: pacientes denuncian falta de servicios higiénicos y colas cerca de basurales en centro de salud San Cosme

Así se ven las instalaciones y los alrededores del centro de salud San Cosme en La Victoria. | Fuente: RPP

Los pacientes del centro de salud San Cosme en el distrito de La Victoria deben hacer colas para ser atendidos cerca a varios montículos de basura que se acumulan en la cuadra 5 de la avenida Nicolá Ayllón y una vez que ingresan a las instalaciones se enfrentan al padecimiento de no tener servicios higiénicos a su disposición.

Esta zona, que se encuentra en los límites de La Victoria y el Cercado de Lima, tiene varios accesos restringidos por las obras de la Línea 2 del Metro de Lima que se realizan en áreas aledañas, lo que ha contribuido a que mucha gente tire su basura en la vía pública, y que recicladores acumulen chatarra en el lugar como si fuera un depósito.

Además, RPP Noticias constató que el centro de salud carece de servicios higiénicos y solo tiene un solo baño portátil que se encuentra fuera de servicio. Para atender sus necesidades, los pacientes deben ir al centro de salud mental comunitario de San Cosme, que se encuentra en local contiguo o buscar baños de alquiler en mercados cercanos.





Así lucen los exteriores del centro de salud San Cosme en La Victoria. | Fuente: RPP

El centro de salud San Cosme funciona en el área de un campo deportivo desde hace dos años, a donde fue trasladado de su local original, ubicado en el cruce de la avenida Bausate y Mesa con el pasaje Margarita Vargas, debido a que se encontraba en mal estado y requería obras de refacción.

Además del baño portátil en desuso, el centro de salud cuenta con dos lavaderos provisionales instalados desde los primeros meses de la pandemia y fuera de estos equipos padece el problema de la falta de agua.

"Es un horror, desde que se trasladó la posta acá. No hay baño, no hay agua, no hay una persona o vigilante que te diga señora forme su cola, porque no hay nada, es un desastre total", dijo a RPP Noticias Olivia Rivas una vecina de la zona y paciente del centro de salud.

Un baño portatil fuera de uso permanece en centro de salud San Cosme. | Fuente: RPP